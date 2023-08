Panathinaïkos-OM: la terrible stat' qui en dit long sur l'impuissance des Marseillais

Dominés à Athènes par le Panathinaïkos (1-0) lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, les Marseillais n'ont pas montré grand-chose ce mercredi. Le chiffre de la possession de balle des joueurs de Marcelino sur la rencontre en dit long sur leur impuissance.

L'OM va devoir se remobiliser. Logiquement battu mercredi soir (1-0) sur la pelouse de l'Apostolos Nikolaidis à Athènes, le club olympien a démarré du mauvais pied cette double confrontation face au Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions.

Le but de Bernard à la 83e minute, après une belle combinaison entre trois joueurs de l'équipe grecque, est venu sanctionner des Marseillais dominés en deuxième période et réduits à 10 après l'expulsion de Geoffrey Kondogbia (65e).

>> Panathinaïkos-OM (1-0)

32,8% de possession, l'OM inoffensif en Grèce

L'impression visuelle d'une équipe déjà bien préparée face à des Olympiens pas vraiment rôdés et en recherche de rythme s'est confirmée en nombres au coup de sifflet final. Opta rapporte que sur l'ensemble de la rencontre, l'OM n'a affiché que 32,8% de possession face au Pana, son plus faible pourcentage lors d'une rencontre toutes compétitions confondues depuis le 4 octobre 2020 à Lyon (32,3%).

De quoi mesurer davantage l'impuissance de Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires, complètement inoffensifs (trois tirs dont un seul cadré sur toute la partie) et qui ont peiné à exister face à des Grecs en meilleure forme physique.

Se lancer contre Reims en Ligue 1 avant un retour capital

"Il faut rester calme, tranquille, et faire le nécessaire au Vélodrome la semaine prochaine", a expliqué le gardien Pau Lopez après le match. "Dire que l’on n’était pas encore prêts pour ce match car il y a beaucoup de recrues et un nouvel entraîneur, ce serait essayer de se trouver des excuses [...] Le point positif c’est qu’on a très bien défendu, mais on n’a peut-être pas assez eu le ballon et on va travailler pour améliorer tout ça."

Avant de retrouver le club grec mardi prochain au Vélodrome (21h), les Marseillais devront tâcher de bien lancer leur saison en Ligue 1 à domicile face à Reims samedi après-midi (17h). Une opportunité supplémentaire d'ajuster le tir avant une rencontre capitale à plus d'un titre pour l'OM.