PSG: après sa nouvelle blessure, quel avenir pour Neymar à Paris ?

L'absence récurrente de Neymar en fin de saison pourrait inciter le PSG à lui indiquer la porte de sortie l'été en juin, comme il en avait l'intention l'été dernier, mais rien n'a encore été décidé. Et le joueur maintient qu'il veut rester.

La nouvelle blessure à la cheville de Neymar, la huitième sérieuse depuis son arrivée au PSG, pourrait sonner le glas de son aventure à Paris. Même si la première partie de saison accréditait la thèse d’une prise de conscience de la part de la star auriverde, la façon dont elle se termine fournit l’occasion rêvée à ses détracteurs de souligner à quel point le Brésilien n’a pas toujours été présent au moment où ça compte.

Ce que les faits accréditent si on remonte le fil de son histoire contrariée avec le PSG, à l’exception de la parenthèse enchantée du Final 8 où il aura largement participé à qualifier le PSG pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Il n’en demeure pas moins que sa santé reste fragile, et ses absences répétées trop marquantes par rapport au salaire mirobolant qui grève la masse salariale du club de la capitale, en plus des émoluments stratosphériques de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Qui pour l'accueillir s'il devait partir ?

La direction du PSG souhaite casser le trio la saison prochaine, même si elle a choisi de ne pas l’assumer publiquement, pour l’instant. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG Mbappé étant intouchable, c’est donc Messi ou Neymar qui devraient partir cet été. Lors du précédent mercato estival, le club de la capitale voulait absolument se séparer du Brésilien mais rien n'a été indiqué à Neymar jusqu’à présent. Dans le camp du joueur, on explique qu’il va rester la saison prochaine, même si personne n’est dupe de la situation.

Il y a une autre réalité à prendre en compte: le joueur qui a fêté ses 31 ans le mois dernier aura encore trois ans de contrat à honorer en juin. Qui pourra les racheter ? Les portes de sortie ne sont pas légion. Rares sont les clubs capables d’assumer un salaire estimé à plus de 30 millions d’euros par an. Chelsea, qui dépense à tout va, serait intéressé, mais il n’est pas certain que les Blues puissent réaliser une opération d’une telle envergure après avoir autant flambé cet hiver, compte tenu des exigences du fair-play financier.

Paris peut aussi revoir ses exigences à la baisse pour faciliter l’opération, ce qu’il serait disposé à faire dans l’éventualité où il se déciderait à indiquer la porte de sortie à Neymar. Les Parisiens se montreraient alors moins gourmands sur le prix de vente. Mais en ont-ils seulement envie ? Aujourd’hui, rien n’est figé. Le parcours européen du PSG, qui jouera sa survie à Munich mercredi, pourrait dessiner de nouvelles perspectives.