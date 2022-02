Barça: Piqué aurait appuyé dans le sens d’un départ de Messi

El Pais raconte comment Gerard Piqué s’est invité dans les discussions entourant l’avenir de Lionel Messi avant que ce dernier rejoigne finalement le PSG, faute de pouvoir signer un nouveau contrat avec le Barça.

C’est l’un des grands mystères non élucidés de la planète football ces six derniers mois. Pourquoi Lionel Messi, que tout le monde voyait terminer sa carrière au club, a-t-il finalement quitté le Barça ? Mateu Alemany, le directeur du football, est revenu sur les raisons de ce départ lors d’une rencontre avec des étudiants, précisant que le club ne pouvait pas économiquement se permettre de le conserver. "C’était la réalité du moment", a-t-il assuré.

Mais il se pourrait bien, aussi, qu’on ait forcé la main du club en coulisses, selon El Pais. "Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il avait quitté le Barça. Il ne m'a jamais rien dit. Je pense qu'il l'a fait pour me protéger parce que je restais au club", a expliqué Sergio Agüero avant de faire ses adieux au football. Sans que l'on sache exactement pourquoi le conseil d'administration du Barça a pris cette décision, Messi aurait entendu parler d'une trahison dans le vestiaire, rapporte El Pais.

Messi en froid avec Piqué

Le défenseur central Gerard Piqué, businessman compulsif à ses heures perdues, aurait parlé à Joan Laporta, le président du Barça, pour lui dire que la solution était de ne pas renouveler le contrat de la Pulga : "Sans Leo, la question du fair-play financier est réglée", aurait-il asséné au patron des Blaugrana. Une éventuelle trahison qui ajoute un soupçon de tragédie au traumatisme vécu par le joueur, poignardé dans le dos par l’un des siens. Les deux hommes sont en froid depuis le départ de Messi au PSG.

La raison ? La signature du dernier contrat de Piqué en août 2021, avec à la clé une baisse de salaire. La Pulga regretterait que ce geste ait été effectué trop tardivement alors qu’il aurait pu contribuer à le faire rester au Barça. Selon la chaîne catalane Esport3, Lionel Messi se serait senti trompé et déçu par le comportement de son ancien coéquipier. Agacé, le septuple Ballon d’or argentin aurait exprimé son malaise et sa déception auprès de ses coéquipiers et de certains dirigeants du club.

Et si l'Argentin n'avait pas encore tourné la page de ses années barcelonaises ? Depuis qu'il est arrivé à Paris, en tout cas, son rendement autant que son comportement sur le terrain interrogent.