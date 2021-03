PSG-Barça: Mbappé fait tomber un nouveau record en Ligue des champions

Buteur ce mercredi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Barça, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à inscrire 25 buts en C1.

Il est en train de devenir le pire cauchemar du FC Barcelone. Monstrueux lors du match aller au Camp Nou avec un triplé à son actif (4-1), Kylian Mbappé a encore marqué ce mercredi face aux Catalans en huitième de finale retour de la Ligue des champions. C’est lui qui a ouvert le score au Parc des Princes à la 32e minute de jeu sur penalty, après une faute dans la surface de Clément Lenglet sur Mauro Icardi.

Il fait mieux que Messi

Comme relevé par Opta, le champion du monde est ainsi devenu à 22 ans et 80 jours le plus jeune joueur à inscrire 25 buts en Ligue des champions, détrônant un certain Lionel Messi qui y était parvenu à 22 ans et 286 jours. Sur les 25 buts de Mbappé dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, 4 ont été inscrits contre Barcelone. Il avait ouvert son compteur le 21 février 2017 avec Monaco lors d’une défaite de Monaco sur la pelouse de Manchester City (5-3) en huitième de finale aller. Le monde entier avait alors découvert l’immense talent de l’attaquant français, qui cumule depuis les records de précocité.

Après l'ouverture du score de Mbappé ce mercredi au Parc, le Barça s'est relancé sur une frappe tout simplement magnifique de Lionel Messi (37e). L'Argentin a ensuite buté sur Keylor Navas sur penalty (45e+3).

