PSG-Bayern: bourreau de Paris en 2020, Coman espère être applaudi par le Parc des Princes

Kingsley Coman s’est présenté en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’ailier de 26 ans, né à Paris, espère recevoir un accueil chaleureux du Parc des Princes, même s’il a privé son club formateur d’un sacre en C1 en 2020.

Sa tête croisée hante encore les nuits du PSG. En marquant l’unique but de la rencontre, le 28 août 2020 à Lisbonne (1-0), Kingsley Coman a privé le club de la capitale d’un premier sacre en Ligue des champions. Un moment forcément spécial pour l’ailier du Bayern Munich, né à Paris, qui a brisé le grand rêve de son club formateur pour offrir au géant bavarois la sixième C1 de son histoire. Deux ans et demi plus tard, l’international français (46 sélections, 5 buts) s’apprête à croiser à nouveau le PSG, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avec une certaine excitation à l’heure de retrouver le Parc des Princes.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des champions

Un stade dans lequel il n’a évolué qu’à trois reprises sous le maillot parisien (39 minutes cumulées en 2013-2014). Avant d’y revenir en avril 2021, lors d’un quart de finale retour de C1. Battu à l’Allianz Arena à l’aller (2-3), le Bayern avait été éliminé par les coéquipiers de Kylian Mbappé, malgré sa victoire (0-1). Mais la rencontre s’était déroulée devant des tribunes vides en raison de la pandémie de Covid-19. Cette fois, le Parc sera plein à craquer. De quoi réjouir Kingsley Coman, qui a quitté le PSG à l’été 2014 pour rejoindre la Juventus, puis le Bayern l’année suivante.

"La finale 2020? L’un des plus beaux moments de ma carrière"

"Je suis super content. Je n’ai jamais été titulaire au Parc des Princes, devant les fans, a expliqué l’ailier d’origine guadeloupéenne en conférence de presse. Ce sera vraiment une sensation particulière. C’est quelque chose que j’ai attendu un peu toute ma carrière, donc c’est super. Plus jeune, je ne m’attendais pas d’avoir le maillot d’une équipe adverse. Après, par rapport aux fans, que ce soit des sifflets ou des applaudissements, j’espère des applaudissements forcément, je prendrai ce qui viendra."

A voir comment le public parisien accueillera celui qui l’a empêché de grimper sur le toit de l’Europe. D’autant que Coman a de son côté vécu un moment enivrant en terrassant le club de sa ville natale. "C’est l’un des plus beaux moments de ma carrière, assure-t-il. Les mois après ont été magnifiques parce que la Ligue des champions c’était vraiment l’un des objectifs principaux de ma carrière. Après, avec le PSG ça fait maintenant très longtemps que je suis parti. J’ai encore des liens avec quelques joueurs ou d’autres avec qui j’ai été formé, mais depuis mon départ le club a énormément changé, donc actuellement je n’ai pas autant de connexions qu’avant, forcément".