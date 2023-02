PSG-Bayern: Galtier admet "une situation difficile" et veut voir les joueurs évacuer leur "frustration"

Christophe Galtier est revenu ce lundi sur la mauvaise période actuelle du Paris Saint-Germain à la veille de la réception du Bayern Munich lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions (mardi, 21h sur RMC Sport 1).

Jamais deux sans trois pour Paris? Battu par l'OM en Coupe de France puis par Monaco en Ligue 1, le PSG affronte ce mardi le Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des champions. A la veille de la réception du club bavarois au Parc des Prince (dès 21h en direct sur RMC Sport 1), Christophe Galtier s'est penché sans se cacher sur les récentes contre-performances de son équipe.

"C'est une situation difficile. Cela fait partie d'une saison. Je suis dans la réflexion mais aussi dans l'action, a expliqué l'entraîneur francilien lors de son passage en conférence de presse ce lundi. Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation et les meilleures associations possibles. Je mets de côté tout ce qui peut se dire sur moi."

Galtier: "Il faut les écouter mais il faut aussi qu'ils m'écoutent"

Le retour de Kylian Mbappé dans le groupe après plusieurs semaines d'absence va faire du bien au PSG. Si l'entraîneur parisien a assuré ne pas encore savoir s'il pourra aligner l'attaquant tricolore, son éventuelle présence pourrait aider l'équipe à ne pas concéder un troisième revers consécutif. Les tensions dans le vestiaire après la défaite à Monaco (3-1), et surtout le fait de mettre à plat les choses a aussi permis d'améliorer la situation.

"Quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. Je dirige de cette manière depuis des années, a encore relativisé Christophe Galtier devant les journalistes. Il faut les écouter mais il faut aussi qu'ils m'écoutent. Il y a de la frustration qui engrange de la colère. On a échangé, je les ai écoutés, j'espère qu'ils m'ont écouté aussi."

Galtier ne pense pas à son futur

Avec cinq points d'avance sur l'OM en Ligue 1, le PSG va devoir cravacher pour conserver son titre de champion de France. Mais Christophe Galtier le sait, c'est surtout en Ligue des champions qu'il est attendu au tournant. Malgré les récents mauvais matchs de son groupe, le technicien n'a pas semblé inquiet pour son avenir lorsqu'il s'est présenté au micro de RMC Sport ce lundi.

"Il y a toujours de la pression quand on est entraîneur du PSG, encore plus en Ligue des champions. Je ne pense pas du tout à mon futur, a lâché l'entraîneur parisien. Je suis déterminé et dans l'action."