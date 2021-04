PSG-Bayern, la compo munichoise: Hernandez et Boateng dans l’axe de la défense

En l’absence de Goretzka, le milieu et la défense des Bavarois sont obligés de s’adapter. Par conséquent, Lucas Hernandez abandonne son couloir gauche pour l’axe de la défense, aux côtés de Jerome Boateng.

Hansi Flick a enregistré plusieurs bonnes nouvelles après les frayeurs du week-end, et cela se ressent dans la composition alignée par le coach du Bayern Munich ce mardi, pour affronter le PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions. Touchés physiquement à des degrés divers le week-end dernier, Kingsley Coman et Jérôme Boateng sont en capacité de tenir leur place sur le terrain.

Le dernier cité forme avec Lucas Hernandez la charnière centrale ce mardi soir, tandis que le Canadien Alphonso Davies sera chargé d’animer le couloir gauche abandonné par le Français. Longtemps incertain, l’incontournable Leon Goretzka passe son tour, n’étant pas prêt à jouer un match d’une telle intensité après sa blessure à une cuisse.

Un onze décent, mais un banc limité

Pour pallier l’absence du milieu international allemand, Hansi Flick a placé sa confiance en David Alaba, chargé de suppléer Goretzka dans l’entrejeu, avec l’éblouissant Joshua Kimmich. Ménagés le week-end dernier, Benjamin Pavard, Leroy Sané et Eric Choupo-Moting, entrés en seconde période, sont titulaires.

Si Flick peut compter sur un onze de départ tout à fait décent, il n'aura pas de banc. Ce qui est un énorme désavantage. Surtout quand Robert Lewandowski, Corentin Tolisso, Douglas Costa et Niklas Süle sont blessés. Et que Marc Roca et Serge Gnabry Covid-positifs, sont indisponibles.

La compo du Bayern:

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

Remplaçants:

Nübel, Martinez, Sarr, Nianzou, Musiala, Stanisic, Zaiser