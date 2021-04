PSG-Bayern: "Nous sommes la meilleure équipe", Kimmich très confiant avant le match retour

Joshua Kimmich a lancé les hostilités avec le PSG avant le quart de finale retour de Ligue des champions ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). Le milieu du Bayern croit à une qualification et à une supériorité du club allemand.

Voilà bien le genre de déclarations à afficher dans le vestiaire du PSG si les partenaires de Presnel Kimpembe et Keylor Navas venaient à manquer d’implication en marge du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern. A la veille du match au Parc des Princes ce mardi (à 21h sur RMC Sport 1), Joshua Kimmich a jugé les chances de qualification des Munichois. Confiant, le milieu allemand l’est peut-être même un peu à l’excès.

"Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous allons passer, a lâché l’international allemand de 26 ans pour le site du Bayern. Nous étions la meilleure équipe lors du premier match mais malheureusement le résultat ne correspondait pas à notre performance. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous pouvons inverser les choses dans le deuxième match."

Kimmich minimise les dangers parisiens

Relancé sur le sujet de l’attaque parisienne, et notamment sur le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé, Joshua Kimmich n’a pas semblé plus inquiet que cela. Le couteau-suisse de l’entrejeu du Bayern a rappelé que le PSG avait fait preuve d’un grand réalisme pour l’emporter (2-3) sous la neige à l’aller.

"Dans le premier match, ils ont été dangereux trois fois et ont marqué trois fois. À part cela, je ne me souviens pas que Paris ait eu tant d’occasions, a encore lancé le milieu de terrain du club bavarois. Dans l’ensemble, notre attaque a eu plus de ballons et plus de chances de but. Maintenant, nous devons concrétiser ces opportunités."