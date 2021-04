PSG-Bayern: plusieurs retours confirmés dans le groupe parisien, dont Verratti

Absent ces derniers jours en raison d'un test positif au coronavirus, Marco Verratti figure bien dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich ce mardi (21h sur RMC Sport 1), pour le quart retour de Ligue des champions. Mauricio Pochettino devra faire avec quatre principaux absents, dont Mauro Icardi et Marquinhos.

Le PSG a communiqué officiellement son groupe pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Pour défier le Bayern Munich, une semaine après la victoire à l'aller (3-2), Mauricio Pochettino a convoqué 24 joueurs mais devra composer avec quatre principaux absents.

>> PSG-Bayern: les infos en direct

Verratti et Florenzi de retour

Outre Juan Bernat forfait de longue date, la principale absence est celle de Marquinhos. Capitaine du PSG et buteur à Munich avant de sortir dans la foulée sur blessure, pour une lésion aux adducteurs droits, le Brésilien n'a pas récupéré à temps. "La reprise de l'entraînement s'effectuera dans 12 jours selon l’évolution", précise le communiqué du PSG pour Marquinhos.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité PSG-Bayern

Touché au mollet depuis la mi-mars, Layvin Kurzawa est lui aussi à nouveau forfait. "Il a repris la course et les appuis pour être présent avec le groupe jeudi", indique le PSG. Titulaire mercredi dernier mais malade et sorti à la pause puis absent à Strasbourg samedi, Abdou Diallo est bien dans le groupe et devrait pouvoir tenir sa place sur le côté gauche de la défense.

Le forfait de Mauro Icardi a aussi été confirmé comme attendu. L'Argentin est revenu à l'entraînement mais n'a pas encore le niveau physique pour prétendre à figurer dans le groupe. Le reste de la sélection de Pochettino est sans surprise, avec la double bonne nouvelle des retours des Italiens, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, touchés par le coronavirus à leur retour de sélection et opérationnels pour cette rencontre européenne. Reste à savoir s'ils pourront au moins entrer en jeu, comme ça semble prévu pour Verratti.