PSG: "Ça ne me concerne pas du tout", Galtier balaye le sujet du méga-contrat de Mbappé

À la veille de la réception du Maccabi Haïfa en Ligue des champions (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1), Christophe Galtier est revenu sur les récentes révélations autour du contrat XXL signé par Kylian Mbappé l’été dernier. Le technicien parisien a refusé de s’étendre sur le sujet.

Au grand dam de Christophe Galtier, qui a récemment regretté le trop grand nombre de questions non liées au terrain, l’extra-sportif s’est une nouvelle fois invité en conférence de presse. Ce lundi, au lendemain des révélations du Parisien sur le méga-contrat signé par Kylian Mbappé au PSG l’été dernier, le coach du club de la capitale a été interrogé sur les émoluments de son attaquant-star.

"Le club a communiqué. C'est de l'extra-sportif et, à partir du moment où c’est de l'extra-sportif, cela ne me concerne pas du tout, a balayé Galtier en conférence de presse, à la veille de la réception du Maccabi Haïfa en Ligue des champions (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1). Je suis très sincère et je vous regarde tous: je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l’importance du match de demain. Nous avons un match de Champions League. Malheureusement, il est encore sorti quelque chose, au moins, on n’aura pas la surprise mardi matin, quoi que… On va se concentrer sur le jeu, rien que le jeu."

Le communiqué offensif du PSG

Ce lundi, le Paris Saint-Germain a contre-attaqué via un communiqué offensif et a démenti les informations parues dans les médias. "Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués, a lancé le club de la capitale dans un texte transmis à la presse. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des champions."

Selon les révélations du Parisien, l’attaquant de 23 ans serait devenu le sportif le mieux payé de la planète. Au total, s’il reste à Paris jusqu’en 2025, Kylian Mbappé peut empocher un total de 630 millions d’euros brut, salaire et primes compris. Dans les grandes lignes, l'attaquant toucherait donc un salaire à hauteur de 72 millions d’euros brut par an, soit 6 millions d’euros brut par mois et 2,7 millions d’euros net après impôts.