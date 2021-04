PSG: Danilo promet de "jouer à fond" quel que soit son poste

Danilo Pereira a exploré plusieurs postes depuis son arrivée au PSG et ne semble pas s'en émouvoir outre-mesure, bien au contraire. Le Portugais trouve cette expérience très enrichissante.

A l’époque, les titularisations de Danilo Pereira en défense centrale, voulues par Thomas Tuchel, étaient passées pour une provocation répétée de la part de l’entraîneur allemand. L’actuel coach de Chelsea s’entêtait à aligner Marquinhos au milieu de terrain le plus souvent, afin de bénéficier de son gros volume de jeu. "Danilo a beaucoup de qualités en tant que défenseur central", se défendait-il aussi à l’époque.

Des qualités qui ont sauté aux yeux en Ligue des champions cette saison, sans que cela suscite le moindre commentaire. Pas grand monde n’était surpris au fond. "Qu’on me demande d’aller en défense ou au milieu de terrain, je jouerai à fond, commente l’intéressé sur le site de son club. Je n'ai aucun problème avec ça et ma seule préoccupation est de toujours chercher à aider l'équipe."

Face au Bayern Munich, en quart de finale aller, alors qu’il semblait perdu au milieu, Danilo est descendu d’un cran après la blessure de Marquinhos. L’international portugais a alors été franchement impressionnant, et même impérial dans le domaine aérien, repoussant de la tête tous les assauts bavarois en fin de match.

Danilo: "J'ai davantage de confiance pour évoluer en défense"

"Un joueur du Paris Saint-Germain doit s'adapter, estime Danilo. Changer de poste, c'est aussi une motivation et une forme d'apprentissage pour moi. J’aime jouer au milieu, mais j’apprends aussi à développer d’autres qualités en défense. C'est toujours du positif. Et puis Mauricio Pochettino m’a beaucoup aidé aussi, en m’expliquant ce qu’il attendait de moi en tant que joueur et en tant que personne."

Le coach argentin l’a d’ailleurs reconduit à ce poste contre Strasbourg (4-1) pour mieux renouveler l’expérience contre le club allemand à l’occasion du quart retour. Et Danilo fut même encore meilleur, avec une nouvelle prestation de haut vol, sans fioriture. Impressionnant sur plusieurs sauvetages et interventions sur les combinaisons bavaroises, le Portugais a conservé beaucoup de calme et de lucidité quand ça chauffait pour le PSG.

"J’ai aujourd’hui davantage de confiance pour évoluer en défense", confie le joueur, qui a encore voyagé entre la défense et le milieu de terrain, face à Saint-Etienne (3-2) en Ligue 1, puis contre Angers (5-0), en Coupe de France.