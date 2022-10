PSG: Juninho appelle Messi et Neymar à "faire un pas" vers les supporters en allant les saluer

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Juninho estime que Lionel Messi et Neymar doivent se remettre à saluer le public du PSG, chose qu'ils ne font plus depuis plusieurs mois en raison des huées et insultes de la saison dernière.

La soirée était belle mardi soir au Parc des Princes, avec la victoire éclatante 7-2 du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Mais au terme de la rencontre, les supporters parisiens n'ont pu que constater que Lionel Messi et Neymar étaient rentrés au vestiaire sans prendre le temps de les saluer. Une fois de plus. Car depuis qu'ils ont été copieusement sifflés la saison dernière, les deux stars ignorent le public. Une situation que déplore Juninho, qui les exhorte à mettre leur ego de côté et à faire le premier pas.

"À partir du moment où tu es un joueur de football professionnel du Paris Saint-Germain, que tu signes des contrats énormes, que t'as besoin des supporters, il faut faire un pas", a déclaré l'ancien international brésilien dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"À la fin, les supporters restent et c'est eux qui paient"

Tout en admettant qu'il n'est "pas agréable" de voir des supporters lancer parfois des "insultes graves" à l'encontre des joueurs, Juninho considère qu'il ne faut pas généraliser: "Ce ne sont pas tous les supporters qui sifflent les joueurs. Il y a des enfants, d'autres qui sont contents même quand tu perds".

"Je crois que c'est aux joueurs de faire un pas, de saluer les supporters. À la fin, toujours, le club reste, les supporters restent et c'est eux qui paient", a souligné Juninho, qui fait de ce sujet une question de principe. "Depuis tout petit, on a un respect énorme pour les supporters et même pour l'adversaire", a-t-il confié, en parlant de lui et des anciens footballeurs comme Jérôme Rothen. "Nous avions deux valeurs très importantes: respecter les plus âgés, c'était presque obligé dans le vestiaire, et surtout les supporters".

Sur le même sujet PSG : Petit prend la défense de Messi et Neymar

Également dans Rothen s'enflamme, Emmanuel Petit a préféré "défendre" Lionel Messi et Neymar: "Pourquoi? Parce qu'avant d'être des joueurs de foot, ce sont des humains. Je n'essaie pas de savoir qui a tort ou qui a raison dans l'histoire. Simplement, comme n'importe quel être humain, quand tu te fais défoncer à chaque match, insulter sur les réseaux sociaux, t'en prends plein la tronche, (...) les deux parties ne peuvent pas gagner". Mais croyant au "chemin de la rédemption", le champion du monde 1998 pense qu'il faut "laisser le temps au temps" et que "tôt ou tard le public, Neymar et Messi seront à l'unisson".