PSG-Juve: Vlahovic, l'atout maître de la Vieille Dame

Contre le Paris Saint-Germain, ce mardi soir (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions, l'essentiel du potentiel offensif de la Juventus Turin devrait reposer sur les épaules solides du Serbe Dusan Vlahovic.

La Juventus affiche trop peu de certitudes avant son déplacement au Parc des Princes ce mardi, en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), pour se prévaloir d’un quelconque statut que pourrait lui conférer son historique dans la compétition. Depuis trop longtemps maintenant, la Vieille Dame court après un glorieux passé qu’elle ne parvient pas à rattraper. Loin de l’enthousiasme que suscite l’équipe du PSG, qui empile les buts et régale depuis le début de saison avec un jeu chatoyant, celui des Bianconeri manque de rythme et de fantaisie. Les hommes de Massimiliano Allegri sont encore en rodage dans le jeu, inoffensifs ou presque sur attaque placée.

La Juventus Turin attaque peu en Italie, à l’image du dernier match contre la Fiorentina où elle a fermé boutique en seconde période (aucun tir). Elle ne devrait pas changer ses plans pour contrer une équipe de la dimension du PSG, autrement plus dangereuse que la Viola. La Juventus devrait plutôt miser sur son organisation et quelques coups bien sentis pour plonger dans le dos d'une défense parisienne qui peut se montrer permissive. Les sorties à contretemps des centraux parisiens pourraient lui ouvrir des brèches à exploiter.

Un attaquant puissant et complet

Sur le plan défensif, Paris devra surtout se méfier du redoutable serbe Dusan Vlahovic, la principale menace que Galtier a ciblé parmi "les joueurs de qualité qui vont vite dans la profondeur". C’est loin d’être le seul atout de celui qu’on surnomme le Zlatan Ibrahimovic de Belgrade, pour sa stature et cette confiance énorme qu'il partage avec son idole. Impressionnante physiquement du haut de son mètre 90, l’étoile montante du football serbe en impose avec ses larges épaules, et pèse sur les défenses. Puissant, rapide, habile avec le ballon, Vlahovic est surtout un excellent finisseur, en témoigne sa dernière saison, achevée avec un total de 29 buts en 45 matches, toutes compétition confondues, entre la Fiorentina et la Juve.

Peu servi par ses partenaires contre la Spezia (2-0), Vlahovic est très esseulé sur le front de l’attaque depuis le coup d’envoi du championnat en Italie. Ce qui ne l'empêche pas de marquer. Et, parfois, un seul but suffit. Contre le Paris Saint-Germain, qui devrait monopoliser le ballon et exercer une pression constante dans les 30m turinois, Vlahovic pourrait servir de point d’ancrage sur les longs ballons, surtout qu’un rien lui suffit pour accomplir des miracles dos au jeu. La Juve compte en tout cas sur lui pour illuminer son attaque et semer le doute dans le cerveau des défenseurs parisiens.

Si le PSG réalise un match sérieux et parvient à contenir la menace Vlahovic dans le jeu courant, il devra néanmoins rester sur ses gardes et ne pas provoquer inutilement de faute aux abords du but de Gianluigi Donnarumma. Pour ne pas donner l’occasion à Dusan Vlahovic de montrer à quel point il est à l’aise sur l’exercice du coup franc direct. Le Serbe en a inscrit deux consécutifs en Serie A, dont un contre la Roma, à chaque fois dans une position très légèrement excentrée sur la droite. Paris est prévenu. La Juve n'est peut-être plus un foudre de guerre, mais elle possède dans ses rangs un joueur de classe mondiale capable de tout renverser.