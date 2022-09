Juventus: Allegri ne s'attend pas à récupérer Pogba "avant janvier"

Massimiliano Allegri a abordé la situation de Paul Pogba ce lundi à la veille du match de Ligue des champions entre la Juventus et le PSG au Parc des Princes (21h sur RMC Sport). Contraint à l'opération pour soigner son genou droit, le milieu français ne devrait pas rejouer avec son club avant 2023, selon son entraîneur. Il est très incertain pour la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus.

Les supporters de l'équipe de France retiennent leur souffle. Blessé depuis le début de saison, Paul Pogba a souffert d'une rechute ce lundi lors d'un entraînement avec son club de la Juventus. Si le milieu tricolore avait d'abord refusé de se faire opérer pour garder une chance de jouer la Coupe du monde 2022, il est finalement contraint de subir une intervention au ménisque.

Sa présence au Mondial (du 20 novembre au 18 décembre) semble des plus incertaines. Au sein de son club, Massimiliano Allegri ne se fait pas trop d'illusions. Que Pogba soit présent au Qatar ou pas, il ne devrait pas rejouer avec les Bianconeri avant janvier 2023.

Allegri pense seulement à la Juve et pas aux Bleus

Interrogé avant le premier match de poule de la Ligue des champions face au PSG, ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur de l'équipe piémontaise ne croit pas à un retour du Français avant le début d'année prochaine.

Le technicien a toutefois rappelé qu'il se focaliait uniquement sur la Juventus. Que le champion du monde 2018 défende son titre ou non avec les Bleus, il ne sera pas disponible en club.

"Paul s'est entraîné ce lundi matin pour la deuxième fois puis s'est arrêté, a expliqué Allegri. Il a ensuite été décidé qu'il se fasse opérer. Il y a encore 45 à 50 jours avant le début du Mondial donc moi je dois calculer que nous le récupèrerons en janvier."

Et l'entraîneur italien de préciser: "Qu'il joue la Coupe du monde ou pas, ce n'est pas mon problème...". Dans le meilleur des cas (mais ce n'est pas la tendance), Paul Pogba disputera la Coupe du monde avec l'équipe de France et ne se trouvera donc pas en Italie à l'entraînement de la Juventus. Dans le pire des cas, le milieu de 29 ans ne sera pas prêt à temps pour le Mondial et devra passer plusieurs mois à se soigner avant de retrouver les terrains en Serie A ou sur la scène européenne avec la Juve.