PSG-Juventus: l'énorme ambiance dans le kop parisien au coup d'envoi

Le Paris Saint-Germain affronte la Juventus ce mardi au Parc des Princes pour son entrée en lice en Ligue des champions. Les supporters parisiens ont réservé un accueil exceptionnel pour le début la saison européenne du PSG avec un kop en fusion.

Oubliée l'élimination terrible face au Real Madrid la saison passée. Ce mardi, les supporters du Paris Saint-Germain ont mis le feu au tribunes du Parc des Princes pour le match contre la Juventus (en direct sur RMC Sport 1).

Au moment de l'entrée des deux équipes, les ultras du virage Auteuil les ont accueili à grand renfort de fumigènes, de feux d'artifice et d'encouragements.

Paris en quête d'une première victoire

Humilié la saison passée par le futur vainqueur madrilène, le PSG a donc entamé son opération reconquête en 2022-2023. Après de gros changements au sein du club pendant l'été, avec notamment l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc et une grande lessive dans l'effectif, Paris rêve d'aller chercher son premier titre en Ligue des champions. Et pour y arriver, il faut battre la Juve dans cette grosse affiche.

Portés par un public incandescent, les Kylian Mbappé, Lionel Messi et autres Neymar et Marquinhos se sentiront sans doute pousser des ailes. Avec un tel soutien populaire, le PSG n'a plus le droit à l'erreur: tout autre résultat qu'une victoire convaincante face à cette équipe de la Juventus constituerait un échec.

Petit bémol, l'UEFA n'est pas forcément très friande d'une telle utilisation des engins pyrotechniques pendant les matchs européens. Et malgré l'ambiance incroyable au Parc des Princes, le PSG risque bien d'avoir à rendre des comptes à l'instance continentale. Pas de quoi calmer l'ardeur des supporters franciliens.