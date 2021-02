PSG: Leonardo ne veut "pas penser au passé" avant le retour face au Barça

Large vainqueur à Barcelone (1-4) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le PSG ne tremble pas avant le retour dans deux semaines, promet Leonardo. Pour lui, la remontada est évacuée.

Les statistiques le disent: aucune équipe victorieuse 4-1 à l'éxterieur dans un match aller n'a été éliminée par la suite. Vainqueur sur ce score sur le terrain du FC Barcelone la semaine dernière en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le PSG n'a donc pas de souci à se faire. Mais le souvenir de la remontada n'est pas si lointain. Jusqu'en 2017 aussi, aucune équipe n'avait jamais été sortie après avoir remporté la première manche 4-0 à domicile comme le PSG face au Barça déjà. Mais l'impensable s'était produit au retour avec une défaite 6-1 et une élimination des Parisiens. Malgré ce traumatisme, Leonardo ne veut pas céder à la panique.

"Ce que le PSG a vécu, cela s'est aussi passé dans d’autres clubs ces dernières années, confie le directeur sportif sur France Bleu Paris. La Ligue des champions est une compétition folle. Il y a trois semaines entre l’aller et le retour, tout peut se passer. Je pense qu’on a l’expérience, mais c’est très compliqué de gérer les matchs. On doit être attentifs et jouer le match sans penser au passé. On va essayer de confirmer notre résultat et continuer dans la compétition, c’est notre objectif."

Depuis le traumatisme de la remontada, le PSG a vécu deux autres années de galère dans la compétition européenne avec une élimination face au Real Madrid en 2018 (défaites 3-1 et 2-1), puis une autre encore plus douloureuse contre Manchester United en 2019. Malgré une victoire 2-0 en Angleterre à l'aller, les Parisiens avaient sombré à domicile au retour (1-3) face à une équipe pourtant amputée de plusieurs de ses cadres. Depuis, l'histoire a beaucoup mieux tourné pour le PSG, qui a atteint la finale de la compétition pour la première fois de son histoire l'été dernier. Mais Paris s'est incliné en finale face au Bayern Munich (1-0).

Un cap que Leonardo souhaite évidemment atteindre et dépasser cette saison. Le match retour face au FC Barcelone est programmé au mercredi 10 mars au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport).