PSG-Manchester City: Donnarumma titulaire, premier match en Ligue des champions

Gianluigi Donnarumma va être titulaire avec le PSG ce mardi soir face à Manchester City. Le gardien italien va vivre son premier match en Ligue des champions.

Première pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien de 22 ans, champion d'Europe et meilleur joueur de l'Euro avec l'Italie, va faire ses débuts en Ligue des champions ce mardi soir au Parc des Princes lors du choc entre le PSG et Manchester City. Mauricio Pochettino a décidé de titulariser l'ancien gardien de l'AC Milan, arrivé libre cet été au PSG. L'entraîneur argentin poursuit pour le moment l'alternance avec Keylor Navas, qui avait été titulaire à Bruges (1-1) puis lors des deux derniers matchs de Ligue 1, à Metz (2-1) et contre Montpellier (2-0). "Gigio" Donnarumma avait lui joué face à Clermont (4-0) et contre l'OL (2-1), déjà au Parc des Princes.

La gestion de ces deux gardiens de très haut niveau est l'un des grands enjeux de la saison du PSG. "Je ne suis pas certain que la priorité de Mauricio Pochettino en début d’année, c’était de prendre un deuxième gardien pour concurrencer Keylor Navas, a souligné Jérôme Rothen ce mardi soir sur RMC, dans "Rothen s'enflamme". J’en suis même persuadé. Il n’y a pas de concurrence, Pochettino est obligé de couper le temps de jeu de ses gardiens en deux. Donnarumma et Navas feront selon moi le même nombre de match en fin de saison."

Anelka: "Je mettrais Navas numéro 1 sans hésiter"

Pour Nicolas Anelka, en revanche, le choix devrait être clair. "C’est le poste le plus important, un gardien ne se gère pas comme un joueur de champ, a expliqué l'ancien attaquant du PSG dans "Rothen s'enflamme". Paris possède deux grands gardiens. Un plus âgé, d’expérience, et un plus jeune, qui incarne le futur. Dans tous les clubs du monde, on désigne un numéro 1 et un numéro 2. Là, on ne parle pas de quelque chose d’extraordinaire mais plutôt d’une chose logique pour un entraîneur. Pour moi, Navas a toujours été irréprochable dans son but et a sauvé pas mal de fois le PSG la saison passée. C’est un gardien d’expérience avec plusieurs titres en Ligue des champions. Je le mettrais numéro 1 sans hésiter. Il a fait ses matchs et je me pose la question. Pourquoi le choix n’a pas encore été fait ?"