PSG-Manchester City: "la guerre n'est pas finie", Neymar mobilise Paris pour le match retour

Après le revers du PSG à domicile contre Manchester City ce mercredi (2-1), en demi-finale aller de Ligue des champions, Neymar est loin de baisser les bras. Sur Twitter, le Brésilien mobilise les siens.

"Nous avons perdu une bataille mais la guerre n'est pas finie": c'est par ces mots que Neymar a lancé le mouvement vers la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, mardi prochain à l'Etihad Stadium (21h sur RMC Sport). Après la défaite parisienne au Parc des Princes (2-1), la star brésilienne a posté un message sur les réseaux sociaux. Plein d'espoir et d'énergie.

"1% de chance, 99% de foi"

"Je crois en mon équipe, je crois au fait que nous puissions être meilleurs que nous l'avons été. 1% de chance, 99% de foi", conclut le meneur de jeu parisien, qui n'a pas marqué lors du match aller et s'est montré, à l'image de son équipe, en dessous durant la deuxième période.

"Quand je vois un long ballon dans le camp de Manchester City à la 55e minute, et que ces deux joueurs mettent trois minutes pour se replacer, ne serait-ce qu'au rond central, ce n'est pas normal, a pesté Jérôme Rothen sur RMC Sport. L'effort physique, ne me dites pas que Neymar et Mbappé, voire Verratti, ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d'un très bon niveau physique. Ou qu'ils fassent autre chose, un autre sport."

