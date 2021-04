PSG-Manchester City: le groupe parisien au complet, avec Marquinhos

Comme on pouvait s’y attendre, Marquinhos est bien présent dans le groupe parisien qui affrontera Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions mercredi soir (21h, en direct sur RMC Sport 1). Aucun joueur ne manque à l’appel.

Pep Guardiola lui-même n’imaginait pas la rencontre sans lui, il aurait donc été dommage que Marquinhos soit absent, puisque le coach de Manchester City souhaitait l’affronter. Cela tombe bien, le défenseur brésilien sera bien présent au Parc des Princes mercredi, sur le banc ou sur la pelouse au coup d’envoi. Mais il y a toutes les raisons de penser que le capitaine sera titulaire au côté de Presnel Kimpembe, d’autant que Marquinhos, touché aux adducteurs à Munich, a encore réalisé une séance d’entraînement de qualité la veille.

Des choix forts à faire

De quoi ravir Mauricio Pochettino, qui pourra compter sur l’ensemble de ses forces lors de cette demi-finale aller de Ligue des champions (coup d'envoi à 21h, en direct sur RMC Sport 1), face au Skyblues. Reste à savoir quelles seront les intentions du coach argentin pour la composition. Quelques incertitudes demeurent, comme au poste de latéral droit, où Colin Dagba est en balance avec l’Italie Alessandro Florenzi. L’Italien a débuté les deux derniers matches de Ligue 1 disputés par le Paris Saint-Germain, mais le Titi parisien s’est révélé en Ligue des champions.

Le retour en forme de Diallo dans le couloir gauche pourrait également rebattre les cartes, et envoyer Mitchell Bakker sur le banc. Au milieu se pose la question du complément idéal du Sénégalais Idrissa Gueye, qui devrait être l’Argentin Leandro Paredes. Les deux hommes avaient formé un double pivot derrière Neymar lors du match retour contre le Bayern Munich, en quarts de finale. Un match où Danilo Pereira s’était particulièrement distingué, mais au poste de défenseur central, et non de milieu de terrain.