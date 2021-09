PSG-Manchester City: le groupe parisien avec Messi et Verratti

Lionel Messi et Marco Verratti figurent bien dans le groupe du PSG pour le choc face à Manchester City, ce mardi en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1).

Le PSG pourra compter sur son trio magique, ce mardi soir pour le choc face à Manchester City (21h, sur RMC Sport 1). Lionel Messi figure bien dans le groupe de 23 joueurs retenus par Mauricio Pochettino. L’Argentin a manqué les deux derniers matchs (à Metz et contre Montpellier) en raison d’une contusion osseuse. Il a repris l’entraînement et postule pour débuter dans le onze, ce mardi, soir. Selon L’Equipe, il est même fort probable qu’il soit titularisé aux côté des deux autres stars, Neymar et Kylian Mbappé.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct PSG-Manchester City

Un autre joueur fait son grand retour dans le groupe: Marco Verratti. Le milieu de terrain s'était blessé en genou en septembre avec la sélection italienne. L’ancien joueur de Pescara a raté les cinq derniers matchs de son équipe et pourrait lui aussi être aligné d’entrée face aux Citizens. Layvin Kurzawa, qui n’a pas joué un seul match cette saison, est également présent.

Di Maria suspendu, Ramos toujours absent

S’il a repris l’entraînement lundi, Juan Bernat est absent puisqu’il n’est pas inscrit dans la liste des joueurs éligibles pour la compétition. C’est aussi le cas de Sergio Rico et Rafinha. Sergio Ramos, toujours en convalescence, devra attendre avant de faire ses premiers pas avec le maillot parisien.



Angel Di Maria purge, lui, le deuxième de ses trois matchs de suspension après son carton rouge reçu face à… Manchester City, lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions en mai dernier.