PSG-Manchester City: Mahrez se méfie de Paris et s’attend à un match différent de la demie

Cauchemar des Parisiens la saison passée, l’Algérien Riyad Mahrez aimerait permettre à Manchester City de rééditer la même performance que la saison passée, au Parc des Princes (victoire 2-1). Mais le gaucher se méfie beaucoup d’un PSG qui s’est renforcé entretemps.

Acteur décisif de la qualification de Manchester City pour la finale de la précédente édition de la Ligue des champions, aux dépens du Paris Saint-Germain, Riyad Mahrez retrouve le club de la capitale ce mardi au Parc des Princes, théâtre de ses exploits en mai dernier, à l'occasion de la demi-finale aller (2-1). D’un coup franc astucieux, l’international algérien avait donné l’avantage aux Skyblues.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez PSG-Manchester City

Mahrez: "Ils sont meilleurs cette saison"

Riyad Mahrez reconnaît que le match sera forcément différent, de par sa position dans le calendrier, et l’état des forces en présence. Car si Manchester City a fait forte impression le week-end dernier en étouffant le tenant du titre Chelsea (1-0), en Premier League, le Paris Saint-Germain s’est considérablement renforcé avec des arrivées majeures à tous les postes, et notamment la signature d’un certain Lionel Messi, lequel devrait pouvoir tenir sa place demain. Surtout, le club de la capitale est invaincu, avec huit victoires en autant de matches cette saison.

"C'est une très bonne équipe. Presque la même équipe que la saison dernière, avec Messi, Hakimi et Wijnaldum. Ils sont meilleurs cette saison avec un plus grand effectif. Ils sont forts partout. Ils sont forts devant et derrière. J'avais oublié Sergio Ramos et leur nouveau gardien (Gianluigi Donnarumma) dans ma liste. Je pense qu'ils sont meilleurs (que la saison dernière)." "Je crois que cela sera un match différent. Les équipes sont un peu les mêmes mais l’année dernière c’était une demi-finale et sans supporters", a-t-il ajouté.