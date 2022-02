PSG-Real: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 8e de finale aller de Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid ce mardi au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, pour une affiche aux allures de finale entre deux favoris à la victoire. La rencontre se jouera à 21h, et sera notamment diffusée sur RMC Sport 1.

C’est l’heure. Paris a rendez-vous mardi (21h) avec son destin en Ligue des champions, qui constitue l’alpha et l’omega de sa saison depuis la prise en main de QSI. Prétendants à la victoire finale dans la compétition, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’affrontent plus tôt qu’espéré, dès les huitièmes de finale, cette saison. La première manche de ce choc verra les hommes de Carlo Ancelotti se déplacer au Parc des Princes ce mardi. Une affiche de rêve que vous pourrez suivre sur RMC Sport 1 à la télévision, mais également sur Canal+, à la radio sur l’antenne de RMC, ainsi qu'en direct commenté sur le site de RMC Sport.

>> Les dernières infos avant le choc PSG-Real

Sur RMC Sport, et à la radio sur RMC

Le début de la phase à élimination directe pourrait raviver la flamme des Parisiens, qui ont l’habitude de se réveiller dès lors qu’ils flairent l’odeur des grands rendez-vous. Les hommes de Mauricio Pochettino ont beaucoup à se faire pardonner auprès de leurs supporters, désespérés par les performances fades de l’équipe, et l’élimination du club dès les quarts de finale de la Coupe de France, une compétition qui compte à Paris. Le fait d’éliminer le grand Real, détenteur de treize couronnes en C1, pourrait permettre aux Parisiens et à leur entraîneur de se faire pardonner plusieurs mois d’errance tactique.

"Je ne crois pas qu'il y ait plus de pression dans un camp que dans l'autre. C'est un des plus grands clubs du monde, il a une histoire, des titres, 13 Ligues des champions... Ce n'est pas qu'une question de joueurs ou de staff technique mais de force interne comme club. Mais il n'y a pas de favori, c'est une confrontation à élimination directe qui pourrait être une finale de Ligue des champions, pour les noms, pour toutes les qualités des deux équipes, pour les joueurs... Notre club a 50 ans mais a gagné des titres, nous sommes les prétendants, nous avons l'envie de gagner, mais nous ne présentons pas en victimes. J'ai confiance dans mes joueurs, mon équipe, notre club, nos fans, le Parc des Princes..."