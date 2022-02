PSG-Real: "Il y a beaucoup de gens d'Afrique ici, beaucoup d'Arabes qui m'ont très bien reçu", Hakimi explique son intégration réussie à Paris

A la veille du match de Ligue des champions face au Real Madrid, Achraf Hakimi est revenu sur sa bonne intégration au PSG, ainsi que son amitié avec Kylian Mbappé.

Une intégration réussie. Transféré l'été dernier au PSG en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi s'est rapidement intégré dans la capitale. "En France, je me sens très à l'aise. Les gens m'ont très bien reçu, avec beaucoup d'amour. Le club a parié beaucoup sur moi. J'ai de nombreuses conversations, notamment avec l'entraîneur. Je voulais être ici. Paris est une ville où il y a des choses à visiter et une culture à découvrir. Il y a beaucoup de gens d'Afrique ici, beaucoup d'Arabes qui m'ont très bien reçu et avec beaucoup d'affection", souligne le défenseur marocain dans une interview pour Marca.

Malgré quelques protestations des ultras lors de la réception de Rennes, vendredi dernier en championnat, Hakimi a souligné l'importance des fans parisiens. "Les supporters du Parc des Princes nous soutiennent toujours, dans les moments clés. En championnat ça se voit, mais en Ligue des champions aussi. Ils nous soutiennent très bien et la soirée de Ligue des champions va être magique."

Lors de ses six premiers mois à Paris, le latéral s'est particulièrement rapproché de Kylian Mbappé, avec lequel il a partagé de nombreuses célébrations. "Nous avons une bonne affinité et ce, dès le premier jour. Il mérite le meilleur dans sa vie et dans sa carrière. Je vais profiter de lui tant que nous sommes ensemble et on verra ce qu'il se passe", souligne Hakimi, qui est déjà impliqué sur six buts en Ligue 1 (trois buts, trois passes décisives). Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, l'ancien joueur de l'Inter sera l'un des acteurs principaux du choc face aux Espagnols (à suivre ce mardi sur RMC Sport 1) pour aider le PSG à poursuivre son rêve européen.