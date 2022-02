PSG-Real: Benzema et Mendy de retour dans le groupe pour le déplacement au Parc

Alors que leur présence était espérée par Carlo Ancelotti, Karim Benzema et Ferland Mendy font bien partie du groupe madrilène qui s'envolera pour Paris.

Les Français sont bien de retour. Blessés lors des derniers matchs, Ferland Mendy et Karim Benzema ont été retenus par Carlo Ancelotti pour le déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. L'entraîneur italien a convoqué un groupe élargi de 26 joueurs, qui s'envolera ce lundi vers la capitale française. Absent depuis le 23 janvier à cause d'une blessure à la cuisse, l'attaquant tricolore a donc bien récupéré. Reste à savoir si son entraîneur décidera de le titulariser.

Benzema motivé

Ce vendredi, avant le nul à Villarreal, Carlo Ancelotti avait affiché son optimisme quant à la présence de son buteur à Paris. "On a de bonnes sensations. Il travaille toujours en individuel, on attend qu'il recommence à travailler avec l'équipe, il le fera dimanche ou lundi, et ensuite on prendra une décision. Jusque là, je ne peux rien dire. Mais les sensations de tout le monde, les siennes, les miennes et celles des médecins, sont bonnes", avait indiqué l'entraîneur du Real.

Ces derniers jours, Karim Benzema avait montré toute sa motivation sur les réseaux sociaux. Dans une série de vidéos, l’ancien Lyonnais se montre en train d’enchaîner les efforts en salle de musculation. Il en profite aussi pour faire passer quelques messages. "On va revenir très très fort", peut-on l’entendre dire. "Tranquille ça va aller", a-t-il aussi posté sur Instagram.

Avec les retours des deux Français, le Real Madrid s'avance avec un groupe complet au Parc des Princes. De son côté, le PSG est optimiste pour récupérer Neymar, absent depuis fin novembre à cause d'une blessure à la cheville. Deux effectifs cinq étoiles pour un choc au sommet et l'un des matchs les plus attendus pour ces huitièmes de finale de la C1.