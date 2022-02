PSG-Real: "Kylian, viens vite à Madrid!", le but de Mbappé vu par les commentateurs espagnols

Les commentateurs espagnols se sont enflammés sur le but de Kylian Mbappé, qui a pourtant scellé la défaite du Real Madrid face au PSG (1-0) mardi en huitième aller de Ligue des champions. Plus que jamais, ils veulent voir le Français évoluer avec le maillot merengue la saison prochaine.

Il a puni le Real Madrid et pourtant Kylian Mbappé a provoqué l’émerveillement des commentateurs espagnols, mardi après son but magnifique offrant la victoire au PSG (1-0) en 8e de finale aller de la Ligue des champions. La manière dont le Français a éliminé Lucas Vazquez et Eder Militao avant de glisser le ballon entre les jambes de Thibaut Courtois a provoqué des éclats de voix. Et des "gol" à répétition.

"On oublie le viking (Haaland) et on fait venir cet animal!"

"Il a mené le ballon depuis le côté gauche de la surface, lance le commentateur de la radio Cadena Cope. Ils étaient deux pour l’arrêter, il a passé les deux. Il a corrigé Militao et Vasquez, puis a glissé le ballon à ras de terre. Dur, sec, fort. Il a battu Courtois. ‘Kylian, viens vite en Espagne, viens vite à Madrid!’ C'est un animal ! On oublie le viking (Haaland, ndlr) et on fait venir cet animal! Quel animal!"

Les journalistes de Movistar+, diffuseur de la Ligue des champions en Espagne, sont aussi restés ébahis par le coup de force du champion du monde 2018. Au point de presque s’en excuser. "Ça fait mal parce que c’est contre une équipe espagnole mais c’est un but d’un joueur galactique, extraordinaire, lance le commentateur de la chaîne de télévision. Il fait se lever le Parc des Princes, contre sa possible future équipe l’année prochaine. Il a fait un match absolument grandiose. Mbappé a fait parler sa vitesse incroyable: le changement de rythme, l’accélération soudaine et trouver la faille face à un gant comme Courtois, pour marquer le seul but du match."

En fin de contrat l’été prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG et pourrait prendre la direction du Real Madrid qui le courtise depuis dix ans. Et qui compte le récupérer libre l’été prochain. Mais l’international français est d’abord concentré à briller au PSG. "J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football, a déclaré le Français. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un peu tout ou parle pour ne rien dire.... La vérité, c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je l'ai dit en interview, il y a une semaine ou deux. Mais le dire c'est quelque chose. Là, je l'ai montré avec des actes. Il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain".

Relancé sur sa décision à prendre en fin de saison, Kylian Mbappé a répondu: "On ne pèse pas une décision sur un match. Si vous voulez que je vous réponde que je savais que je jouais dans une grande équipe, je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde".