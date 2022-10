Trophée du meilleur club: "Nous avons reçu le trophée le plus important en mai", réagit Ancelotti après la victoire de Manchester City

Vainqueur de sa 14e Ligue des champions le 28 mai dernier, le Real Madrid a pourtant terminé troisième du trophée du club de la saison au Ballon d'or, remporté par Manchester City. Si certains Madrilènes n'ont pas compris cette décision, Carlo Ancelotti a voulu tempérer le débat, rappelant le succès des siens en C1.

L'absence du nom du Real Madrid au palmarès du trophée du club de la saison a beaucoup fait réagir au sein du club madrilène, notamment Toni Kroos, qui a montré son incompréhension sur Twitter. "Troisième meilleure équipe en 2021-2022. Heureux, Real Madrid ?", a écrit le champion du monde 2014. De son côté, le nouveau Ballon d'or Karim Benzema s'est montré catégorique à ce sujet. "Ils peuvent donner le trophée de meilleur club à qui ils veulent mais le meilleur club du monde est le Real Madrid", a confié l'international français à La Cadena Ser.

La Ligue des champions, la priorité pour Ancelotti

Présent en conférence de presse à la veille d'un déplacement à Elche, pour le compte de la 10e journée de Liga, Carlo Ancelotti a tempéré le discours de ses joueurs. "Je ne connais pas les critères car nous avons été la meilleure équipe. Parler de mérite me semble être un manque de respect envers Manchester City. Nous avons reçu le trophée le plus important en mai", a commenté l'entraîneur madrilène, en faisant référence au succès en Ligue des champions.

Le trophée reçu par Manchester City lors de la cérémonie récompense le club ayant le plus de joueurs nommés parmi les finalistes du Ballon d'or (masculin et féminin). Avec six représentants (Bright, De Bruyne, Foden, Mahrez, Cancelo, Bernardo Silva), les Citizens sont à égalité avec les Reds (Alexander-Arnold, Van Dijk, Luis Diaz, Fabinho, Salah, Mané) et devant les Madrilènes, qui ne comptent que cinq représentants (Benzema, Courtois, Vinicius Jr, Modric, Casemiro).