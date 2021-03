Real Madrid-Atalanta, les compos: Vinicius Jr avec Benzema

Le Real Madrid accueille l'Atalanta, ce mardi soir pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Privé d'Eden Hazard (blessé) et de Casemiro (suspendu), le club espagnol doit confirmer sa victoire 1-0 obtenue à l'aller.

Le Real Madrid va-t-il confirmer et éviter une nouvelle déconvenue en huitièmes de finale de la Ligue des champions? L'équipe de Zinedine Zidane reçoit ce mardi soir l'Atalanta, trois semaines après sa victoire étriquée 1-0 à l'aller. Ferland Mendy avait arraché ce succès avec une superbe frappe en toute fin de rencontre (86e).

Le Real avec ses trois Français

Pour ce match retour, le Real Madrid est privé de Casemiro. L'indispensable milieu de terrain brésilien est suspendu, à cause d'une accumulation de cartons jaunes. Federico Valverde va donc le remplacer numériquement, dans un milieu où le poste de sentinelle devrait être occupé par Toni Kroos. Pour la défense, trois défenseurs centraux sont titulaires: Nacho, Raphaël Varane et Sergio Ramos. En attaque, Eden Hazard est encore absent, son forfait ayant été annoncé lundi. Karim Benzema est donc contraint de s'appuyer encore sur Vinicius Junior. Marco Asensio est remplaçant.

Du côté de l'Atalanta, Remo Freuler, exclu à l'aller, est évidemment suspendu. C'est le jeune Matteo Pessina qui est chargé de le remplacer au milieu de terrain. Pour le reste, Gian Piero Gasperini fait dans le classique. "On va essayer d'être le plus compétitif possible. (...) Notre motivation est immense", a prévenu l'entraîneur italien.

À noter que trois joueurs dans cette rencontre sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune: Ferland Mendy pour le Real Madrid, Berat Djimsiti et Cristian Romero pour l'Atalanta.

La compo du Real Madrid:

Courtois - Varane, Ramos, Nacho - Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy - Benzema, Vinicius Jr.

Remplaçants: Lunin, Altube, Militão, Asensio, Marcelo, Isco, Rodrygo, Duro.

La compo de l'Atalanta:

Sportiello - Toloi, Djimsiti, Romero - Maehle, De Roon, Pessina, Gosens - Malinovskyi, Pasalic - Muriel.

Remplaçants: Rossi, Gollini, Palomino, Lammers, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk, Ilicic, Zapata.