Real Madrid: Ramos explique sa réaction après le raté de Vinicius

Vinicius a manqué le cadre au moment de conclure une action incroyable, mardi lors du match entre le Real Madrid et l’Atlanta Bergame (3-1) au point d’en faire tomber au sol son capitaine, Sergio Ramos.

Vinicius a bien failli inscrire l’un des plus beaux buts des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi soir lors du retour entre le Real Madrid et l’Atalanta Bergame (3-1). A la 52e minute, le Brésilien a lancé une action folle devant sa surface en récupérant un ballon puis en effectuant un grand pont sur un adversaire avant d’initier sa course vers l’avant. Après un relais avec Ferland Mendy, l’ailier a continué seul, est entré dans la surface de réparation, a éliminé trois défenseurs… avant de tirer à côté du but italien.

La réaction de Ramos après le raté de Vinicius © Capture

Un épilogue cruel après un numéro parfaitement orchestré jusqu’ici. Présent à quelques mètres de l’action, Karim Benzema s’est tenu les deux mains de déception après la frappe non cadrée de son partenaire. Depuis sa défense, Sergio Ramos n’en a pas cru ses yeux, non plus. Le défenseur du Real en est tombé au sol.

"On regrette parce que c'est triste qu'après avoir fait le plus difficile, cette action ne se termine pas par un but, a déclaré l'international espagnol. J'aurais été heureux si Vini avait marqué ce but. Vini méritait le but, je suis tombé au sol à cause d’une douleur interne, parce que Vini méritait ce but. Chaque fois qu'il joue, il donne sa vie. Il a joué un grand match et dès que je l'ai vu sur le banc, je le lui ai dit."

Zinedine Zidane a trouvé un raison de se réjouir pour Vinicius, à l’origine du penalty transformé quelques instants plus tard par Sergio Ramos. "Je suis content pour lui car le penalty est provoqué par lui, avec la vitesse qu'il a, on sait qu'il peut mettre n'importe quelle défense en difficulté."

Le tir à côté de Vinicius © Capture

Son échec sur son rush solitaire n’a pas empêché le Real de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, après deux éliminations de suite en huitièmes de finale. Karim Benzema (34e), Sergio Ramos (60e sp) et Mario Asensio (84e) ont marqué les trois buts madrilènes alors que Muriel avait réduit l’écart (83e).