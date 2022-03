Real-PSG J-1: Ancelotti évoque le plan pour contrer Mbappé, Messi et Neymar

Battu et surtout largement dominé au match aller (1-0), le Real Madrid devra montrer un autre visage, mercredi soir à Bernabeu, pour espérer renverser la situation et rejoindre les quarts de finale. Carlo Ancelotti connaît les ingrédients.

Le Real Madrid a souffert au match aller, largement dominé au Parc des Princes et finalement battu 1-0 grâce au but tardif de Kylian Mbappé. Avant le match retour, mercredi soir à Bernabeu, Carlo Ancelotti sait donc qu’il lui faudra changer quelque chose pour renverser cette double confrontation.

>> PSG-Real J-1: les infos en direct

"A l’aller, nous n’avons pas été capables de faire ce que nous avions prévu, a-t-il expliqué en conférence de presse. On a beaucoup souffert du pressing haut du PSG et on n’a pas été capables de bien ressortir le ballon, de construire des opportunités en attaque. Derrière, le bloc bas a fonctionné, mais avec le ballon nous devons faire mieux."

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct Real-PSG

Le coach italien, pour ce match retour, a donc des idées claires qu’il faut que ses joueurs, cette fois, puissent appliquer afin de ne pas subir de la même façon les foudres de l’attaque parisienne. "Le plan est le même pour tous : Messi, Neymar, Mbappé… Le plan est de jouer en bloc, avec ou sans le ballon, de mettre de l’intensité, a détaillé Ancelotti. Il faut faire un match complet et intelligent. Il ne faut pas devenir fous, il faut gagner, pas seulement marquer. Peu importe si on marque au début ou à la fin, il faut gagner."

"On a été touchés au match aller"

Reste une question : le Real fera-t-il le choix d’aller le Paris Saint-Germain haut ? "Presser haut dans un match comme celui-ci t’oblige à avoir une énorme vigilance défensive, parce qu’en face il y a Neymar ou Mbappé", a souligné Ancelotti. La prise de risque du Real devra donc être mesurée, et la défense, au sein de laquelle il manquera Ferland Mendy suspendu, devra répondre présente.

Mais Ancelotti ne s’inquiète pas quant à la réaction de son équipe. "On a été touchés au match aller, cette équipe a beaucoup de fierté, surtout après ce qu’elle a fait dans cette compétition, assure-t-il. Nous sommes convaincus que le meilleur Real peut lutter contre le meilleur Paris Saint-Germain. On a vu le meilleur Paris Saint-Germain à l’aller, j’espère qu’on verra le meilleur Real Madrid demain."