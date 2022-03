Real-PSG J-1: Vinicius révèle comment Ancelotti l’a fait progresser

Homme en forme du Real Madrid avec Karim Benzema, Vinicius sera l’une des principales cartouches madrilènes pour renverser la tendance face au PSG en Ligue des champions (sur RMC Sport). Lors d’un entretien avec MadridistaReal, l’attaquant brésilien dévoile les coulisses de sa progression sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Souvent décrié pour son manque d’efficacité face au but et cette tendance à oublier ses coéquipiers sur une action, le Brésilien a tout changé cette saison. Elle a tout d’un rêve sur le plan individuel pour Vinicius. Avec ses 13 buts et six passes décisives en Liga, l’attaquant brésilien forme avec Karim Benzema, un duo redoutable.

Cette progression, le joueur de 21 ans la doit surtout à Carlo Ancelotti. Durant un entretien avec MadridistaReal, l’élément formé à Flamengo révèle comment le technicien italien a su bonifier son talent: "Il me donne beaucoup de conseils. Je ne pensais pas que c’était possible de combiner ma vitesse et le fait de jouer calmement. Mais l’entraîneur m’a montré que c’est possible."

L’occasion pour l’international de louer le travail d’Ancelotti depuis son retour à Madrid l’été dernier. À son contact, Vinicius affirme apprendre tous les jours: "Il a un contrôle absolu sur le football et les détails. Il couvre tout et l’entraînement sous ses ordres est une leçon quotidienne." Leader du championnat, les Madrilènes joueront une partie de leur saison cette semaine.

"Le PSG est une équipe fantastique"

Ce mercredi (à 21h sur RMC Sport), les Madrilènes recevront dans leur antre le PSG. Défaits au match aller sur le fil (1-0), les coéquipiers de David Alaba auront fort à faire s’ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

En plus de reconnaître le talent des Parisiens, Vinicius a dévoilé la recette pour sortir de Santiago Bernabeu avec la qualification en poche: "Le soutien de nos fans sera l’une des clés. Le PSG est une équipe fantastique et si nous voulons revenir, je devrai être deux fois plus fort, Karim (Benzema) deux fois plus fort, Luka (Modric) deux fois plus fort (…) Nous allons devoir être plus que bons."

Méconnaissable dans le jeu au Parc des Princes, le Real Madrid viendra certainement sur le terrain avec d’autres intentions qu’il y a quelques semaines. Rappelons que Casemiro et Ferland Mendy ne seront pas de la partie, pour cause de suspension. La présence de Toni Kroos n’est pas encore assurée, même si AS affirme que le milieu allemand s’est entraîné avec le groupe ce mardi.