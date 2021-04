Serie A: la proposition de la fédération italienne pour éviter une Super League à l'avenir

Nouveau membre du comité exécutif de l'UEFA et président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina propose d'instaurer un principe obligeant les clubs à disputer les compétitions européennes déjà organisées par l'UEFA et la Fifa. Gravina menace par ailleurs d'exclure du championnat italien les clubs qui voudraient participer à une "ligue rebelle".

Vice-président de la Super League, Andrea Agnelli a entériné le projet lancé par les 12 clubs. Après le retrait des six clubs anglais ce mardi, cette nouvelle compétition ne pourra pas voir le jour selon le président de la Juventus. "Pour être franc et honnête non, évidemment que ça n'est pas le cas", a répondu Agnelli sur l'existence d'un projet sans les clubs anglais.

Eviter la création d'une "ligue rebelle"

Mais si les clubs anglais ont déjà commencé à s'excuser après leur retrait, la menace à terme d'une Super Ligue européenne demeure. Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, veut désormais éviter que ce scénario se reproduise à l'avenir en proposant un nouveau principe écrit "noir sur blanc" dans les règlements.

Nouveau membre du comité exécutif de l'UEFA, Gravina propose d'obliger les clubs des fédérations nationales à participer obligatoirement aux compétitions européennes de l'UEFA et à celles de la Fifa. L'objectif est clair: anticiper juridiquement la création à terme d'une "ligue rebelle" comme cela a été envisagé ces derniers jours.

Comme d'autres fédérations nationales, Gabriele Gravina indique aussi que tout club participant à une Super League européenne serait exclu des compétitions nationales. Jusqu'ici, les 55 fédérations européennes n'indiqueraient aucune obligation à participer aux compétitions européennes. Super League ou Serie A, les clubs dissidents devront choisir à l'avenir si ce projet revient prochainement sur la table. En attendant, l'Inter Milan a déjà officialisé ce mercredi midi son retrait du projet en cours.