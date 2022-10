Sporting-OM: les compos avec Balerdi, Clauss et Guendouzi

Après sa large victoire il y a une semaine au Vélodrome (4-1), l'OM retrouve le Sporting à Lisbonne ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) pour la quatrième journée de la Ligue des champions. Jonathan Clauss est de retour dans le onze de départ.

Il faut entretenir l'espoir. Relancé dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à sa large victoire la semaine dernière face au Sporting Portugal (4-1) au Vélodrome, l'OM doit confirmer ce mercredi soir à Lisbonne (21h sur RMC Sport 1), à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupes. Un succès à l'Estádio José Alvalade permettrait aux hommes d'Igor Tudor de quitter la dernière place du groupe D et de revenir à hauteur de leur adversaire.

>> EN DIRECT - Suivez le match entre le Sporting et l'OM

"Tous les joueurs sont très motivés pour faire un gros match. Il y a toujours de la pression, à chaque match et chaque séance d'entraînement. Les joueurs ne pensent pas comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il n'y a pas de finale, il n'y a pas de vie ou de mort. C'est du sport, il faut bien jouer, on va essayer de faire de notre mieux", a martelé Igor Tudor, qui peut compter sur le retour de Jonathan Clauss. Lui aussi touché contre le Sporting et absent samedi lors de la défaite surprise face à l'AC Ajaccio (1-2), Mattéo Guendouzi est également aligné d'entrée.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Sporting-OM

En défense centrale, Leonardo Balerdi est préféré à Samuel Gigot. Pas de surprise pour le reste de la composition marseillaise : c'est du grand classique avec notamment la présence à la pointe de l'attaque d'Alexis Sanchez.

La composition du Sporting :

Israel - Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis - Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos - Trincão, Pedro Gonçalves - Edwards

Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez