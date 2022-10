Super League : Ceferin pense être tranquille pendant "10 ou 15 ans" et envisage d’écrire un livre sur ce fol épisode

À quelques heures de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Aleksander Ceferin a de nouveau évoqué le projet de Super League, toujours dans la tête du Real Madrid, de la Juve et du Barça. Mais le président de l'UEFA assure ne pas être inquiet dans l'immédiat.

Aleksander Ceferin voit l'avenir plutôt sereinement. Longtemps mis sous pression par le projet de la Super League, le président de l'UEFA a réussi à faire déchanter les clubs initiateurs du projet, hormis le Real Madrid, la Juventus et le Barça, toujours motivés pour la création d'une nouvelle compétition. Pour autant, le Slovène estime que la Ligue des champions ne sera pas menacée dans l'immédiat.

"(À propos de la Super League) Je doute que dans 10 ou 15 ans de telles idées puissent réapparaître. On a trois présidents de club qui continuent de réclamer quelque chose pour leur ego, mais d'un autre côté, ils ont été les premiers à s'inscrire en Ligue des champions de peur d'être expulsés, a soufflé Ceferin dans une interview pour RTV Slo. Les Anglais ne se réuniront certainement plus, et je ne vois pas de compétition sérieuse sans les clubs anglais, qui sont probablement les plus grands du football européen."

"Je pourrai écrire un livre"

S'il se montre plutôt serein aujourd'hui, Aleksander Ceferin a passé des moments agités lorsque le projet de Super League a commencé à se développer. "C'étaient des jours vraiment orageux. Le moment venu, je pourrai en dire plus ou écrire un livre qui serait très intéressant. Ces jours-là, je n'ai pas dormi, mangé ou bu pendant 48 heures. J'ai reçu des appels de soutien et des menaces", poursuit-il.

Le patron de l'UEFA garde toutefois ses distances avec Andrea Agnelli, le président de la Juve, avec qui il n'a "aucune relation", ainsi qu'avec Florentino Perez, celui du Real. Les deux hommes étaient assis côte à côte lors de la finale de la Ligue des champions, le 28 mai dernier au Stade de France. Un jour où la Super League n'était pas au menu.