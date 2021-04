Super League: dernier club anglais dans le projet, Chelsea se retire

Comme ses 5 homologues anglais, le club de Chelsea a officialisé son retrait de la Super League, dans un communiqué publié mercredi matin. Il n'y a désormais plus aucune équipe anglaise dans le projet de cette compétition européenne, qui prend encore du plomb dans l'aile.

Il n'y a désormais plus de club anglais dans le projet de Super League européenne. Initialement dans le projet lancé et officialisé ce dimanche par 12 clubs, 6 équipes anglaises figuraient dans les plans pour la première édition de cette nouvelle compétition, comme trois autres formations espagnoles et italiennes. Chelsea a officialisé son retrait ce mercredi matin, un peu plus de 48 heures après le lancement de ce nouveau format.

"Notre participeration ne serait pas dans le meilleur intérêt du club"

Ce mardi soir, tous les autres réprésentants anglais avaient communiqué leur refus de participer à cette nouvelle compétition, ayant pour objectif de remplacer la Ligue des champions. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal avaient fait machine arrière, face notamment à la gronde populaire suscitée par l'officialisation de ce projet.

>> Totues les infos de la Super League ce mercredi avec le direct RMC Sport

"Le club de Chelsea peut confirmer qu'il a entamé les procédures formelles de retrait du groupe qui élabore des plans pour une Super League européenne, indique le communiqué des Blues ce mercredi matin. Nous avons décidé que notre participations à ces plans ne serait pas dans le meilleur intérêt du club, de nos supporters ou de la communauté du football au sens large".

Ce lundi, l'UEFA avait officiellement obtenu le soutien de la Fifa dans son combat, lors de son congrès organisé en Suisse. L'instance européenne qui organise la Ligue des champions avait menacé les dissidents de sanctions si ce projet venait à se concrétiser. Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, avait appelé les clubs à la raison. Le message a été entendu par les clubs anglais, qui ont suscité par leur présence dans cette Super League une vive hostilité des acteurs du monde du football, des joueurs aux supporters.