Super League: l'UEFA tend la main aux clubs qui quittent le projet

L'UEFA a publié un communiqué ce mercredi pour réagir à l'annonce officielle du retrait de la Super League des six clubs anglais. Par l'intermédiaire de son président Aleksander Ceferin, l'instance européenne se réjouit du retour dans le rang des dissidents et lance un appel à l'unité.

L'UEFA a gagné une première bataille contre la Super League qui menaçait ses compétitions européennes. Ce mardi, les six clubs anglais ont officialisé leur retrait de ce projet de ligue semi-fermée, à la suite d'un vaste mouvement populaire en opposition à cette nouvelle compétition.

>> La crise de la Super League en direct

"Rebâtir l'unité"

Face à l'hostilité des supporters mais aussi aux menaces brandies par l'UEFA et la Football Association (FA), la fédération anglaise, et également l'opposition du gouvernement britannique, les clubs anglais ont plié en moins de 48 heures.

Président de l'UEFA, Aleksander Ceferin s'est réjoui mercredi matin. "L'important maintenant est d'aller de l'avant, de rebâtir l'unité dont ce sport jouissait auparavant, et d'avancer ensemble", a-t-il déclaré dans un communiqué. Ce mardi lors du congrès de l'UEFA, Ceferin avait demandé aux 12 clubs de "revenir à la raison".

"Admirable d'admettre une erreur"

Face au tollé suscité, Arsenal a même présenté ses excuses à ses fans, estimant avoir fait "une erreur" avec la volonté de créer cette nouvelle compétition. "C'est admirable d'admettre une erreur, car ces clubs ont fait une grosse erreur. Ils sont de retour maintenant et ont beaucoup à offfrir, non seulement à nos compétitions mais aussi à l'ensemble du football européen", a poursuivi Ceferin, forcément satisfait par la décision des clubs anglais.

Ce mercredi, l'agence de presse italienne indique que l'Inter Milan n'est "plus intéressée" de son côté par le projet de la Super League et devrait aussi officialiser sous peu son retrait. L'AC Milan et l'Atlético de Madrid semblent aussi en partance, abandonnant un navire qui souhaite "reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet".