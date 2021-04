Super League: la presse anglaise annonce un forfait imminent de Chelsea et Manchester City

Sky Sport, la BBC et le Telegraph s’accordent à dire que Chelsea et Manchester City sont en passe de se retirer de la Super League, alors que la rumeur d’une désaffection commençait à enfler. On se dirige donc vers deux premiers forfaits parmi les douze clubs à l’initiative du projet.

Leur détermination à faire de la Super League le remplaçant idéal à la Ligue des champions n’aura pas vécu. Selon la presse anglaise (BBC, Sky Sport, Telegraph….), Chelsea et Manchester City préparent déjà les documents qui permettront la résiliation de leur signature en faveur de la Super League, cette compétition créée de toutes pièces à l’initiative d’une poignée de clubs européens désireux de s’enrichir.

Un autre club, l'Atlético de Madrid, pourrait suivre les Blues et les Citizens sur cette voie. Il se murmurait ce mardi, que Chelsea et Manchester City commençaient à réfléchir à la possibilité de quitter le navire, face à la pression, de plus en plus forte, que le monde du football et les gouvernements exercent depuis deux jours sur les dissidents. Les choses se sont très rapidements accéléré.

La joie des supporters de Chelsea

"Il n’est pas trop tard pour changer d’avis, tout le monde fait des erreurs", déclarait le président de l’UEFA Aleksander Ceferin ce mardi, à l’occasion du congrès annuel de l’UEFA. Une main tendue en signe d’ouverture que les dirigeants de Chelsea et Manchester City auraient donc choisi d’accepter.

Plus tôt dans la journée, le Guardian révélait que les deux clubs anglais auraient adhéré à la mutinerie que les autres fomentaient par crainte de ne pas participer à la Ligue des champions, dont ils disputeront les demi-finales de l’édition 2020-2021.

La nouvelle s’est répandue en Angleterre, et a rempli de joie les supporters de Chelsea qui manifestaient leur mécontement en bloquant la circulation à Londres ce mardi, en marge du match de leur équipe face à Brighton (21h), en Premier League.