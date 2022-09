Tottenham-OM: "On était au-dessus d’eux en première période", estime Guendouzi

Après une première période pleine de promesses, l’OM a été plombé par l’expulsion de Chancel Mbemba au retour des vestiaires et s’est finalement incliné 2-0 contre Tottenham lors de la première journée de Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, Mattéo Guendouzi a fait part de ses regrets au micro de RMC Sport.

L’Olympique de Marseille repart de son déplacement à Tottenham sans aucun point dans la besace. Mais les hommes d’Igor Tudor pourront s’appuyer sur une première période convaincante pour préparer la suite de la saison. Ce mercredi soir, les Phocéens ont affiché un visage convaincant pendant 45 minutes avant d’être plombés par l’expulsion de Chancel Mbemba dès le retour des vestiaires (47e). De quoi nourrir des regrets, comme l’a confié Mattéo Guendouzi au micro de RMC Sport.

"Sur la première mi-temps, on a été au-dessus d’eux, a estimé le milieu de terrain de l’OM. On a été très bons. On aurait peut-être dû un peu plus tirer ou centrer. Mais, dans l’intensité, on a été très bons. On a monopolisé le ballon, on a été agressifs et on a récupéré de nombreux ballons."

"Ils ont défendu très bas"

"On sait très bien qu’ils ont une ligne de cinq et une ligne de quatre très compacte, a poursuivi l’international français. Ils ont défendu très bas, donc c’était difficile de les transpercer et de trouver des situations de trois contre trois ou de deux contre deux."

Après cette défaite frustrante, l’OM va désormais avoir trois rencontres au Vélodrome pour se remettre la tête à l’endroit: deux en Ligue 1 (ce samedi contre Lille à 21h et dimanche 18 septembre contre Rennes) et une en Ligue des champions, ce mardi contre Francfort (à 21h sur RMC Sport 1). Et on a déjà tous hâte de revoir les Phocéens à 11 contre 11 sur la scène européenne.