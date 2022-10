"Tu joues 9 ou tu dégages du PSG": en plein psychodrame Mbappé, Courbis exaspéré par Neymar

Pour Rolland Courbis, Neymar devrait occuper le poste de numéro 9 dont ne veut pas Kylian Mbappé. Le consultant RMC Sport est exaspéré par le Brésilien dont les efforts actuels ne cache pas son passif.

Rolland Courbis comprend les velléités de départ de Kylian Mbappé mais se dit prêt à parier qu’il restera au PSG l’hiver prochain. Mardi soir dans l’After, le consultant RMC Sport a estimé que des solutions existaient pour contenter l’attaquant parisien, déçu de son rôle de pivot. Cela pourrait passer par une évolution dans son utilisation ou le recrutement d’un attaquant lors du prochain mercato.

"Avec les trois mêmes monstres Messi, Neymar, Mbappé la saison dernière, Mbappé était nettement le meilleur avec une utilisation qui est la même, rappelle Courbis. Si on veut parier que Mbappé sera toujours au PSG au mois de janvier, tu le notes et je reconnaitrai que je me suis trompé (s’il part, ndlr). Pour moi, Mbappé traverse une période un peu difficile. Sur son utilisation, il n’a jamais été question qu’il soit utilisé comme pivot. La saison dernière, il se baladait un peu partout et je ne vois pas pourquoi il ne se baladerait pas un peu partout cette année. Si des promesses n’ont pas été tenues, on se calme et la promesse d’un véritable numéro 9 viendra peut-être en janvier."

L’ancien entraîneur voit une troisième solution et ne prend pas de gant pour l’exposer. Pour lui, Neymar doit évoluer dans ce poste d’avant-centre que personne (hormis Hugo Ekitike) ne semble vouloir occuper. Courbis fustige le comportement du Brésilien, pourtant beaucoup plus impliqué dans le replacement défensif. Une implication due, selon lui, uniquement à la perspective de monter en puissance avant la Coupe du monde avec le Brésil.

"Si les supporters ont la mémoire courte sur ce que Neymar ne fait pas depuis cinq ans, tant pis pour eux"

"Si Galtier doit régler le problème des trois monstres, c’est Neymar qui doit jouer dans un rôle de numéro 9, pas Mbappé, lance-t-il. Et tu (Neymar) vas sur le banc si tu ne veux pas jouer pivot. Sois déjà content d’être là. Evidemment que je suis plus dur avec Neymar. Si j’étais le PSG, je n’aurais pas la mémoire courte. Ce Neymar est insupportable. Il y a la Coupe du monde, il doit être concentré, sérieux et va bientôt se retrouver derrière Donnarumma pour défendre. Mais ne prenons pas les gens pour plus cons qu’ils ne le sont. Ce Neymar est insupportable: tu joues numéro 9 ou tu dégages. Je suis plus pour Mbappé que pour Neymar, plus pour Messi que pour Neymar. Si les supporters ont la mémoire courte sur ce que Neymar ne fait pas depuis cinq ans, tant pis pour eux."