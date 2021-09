Manchester United-Villarreal: le cri de joie de Ronaldo après son but et son record

Cristiano Ronaldo savoure son but inscrit à la dernière seconde lors de la victoire de Manchester United face à Villarreal (2-1), mercredi en Ligue des champions, le jour où il a battu un nouveau record.

Cristiano Ronaldo a encore enflammé Old Trafford, mercredi en offrant le but de la victoire à Manchester United à la dernière minute du match face à Villarreal (2-1) en Ligue des champions. Il l’a fait le jour de son 178e match dans la compétition, le record absolu qu’il détient devant Iker Casillas (177), Lionel Messi et Xavi (151).

Il a partagé sa joie sur son compte Instagram en publiant une photo de sa célébration avec le public mancunien, agrémenté d’un cri libérateur: "siiiimmmm" ("ouiiii" en français), emprunté à sa célèbre célébration ("Siuuu"). "Sans vous, c’est impossible", a-t-il ajouté en direction des fans.

"J'ai marqué l'histoire dans ce club et je veux le refaire"

Un message qu’il avait déjà tenu devant les médias à l’issue de la rencontre. "C'est pour ça que je suis revenu, a-t-il déclaré à BT Sport. Parce que ce club m'a beaucoup manqué. J'ai marqué l'histoire dans ce club et je veux le refaire. Je dois dire merci à tous, pas seulement pour moi, mais pour pousser l'équipe, ce sera très important surtout cette saison."

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports



Il a conclu son passage en rappelant l’importance de son but pour la suite du parcours des Red devils en Ligue des champions. "Si nous n’avions pas pris trois points aujourd'hui, ça aurait été difficile de passer au tour suivant, mais maintenant tout est possible, tout est ouvert et nous pensons que nous allons passer."

Battu à la surprise générale lors de son premier match sur le terrain des Young Boys de Berne (2-1), Manchester United était encore mal embarqué face à Villarreal. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont concédé de nombreuses occasions, puis un but d’Alcacer (53e). Alex Telles (60e) a d’abord égalisé avant que Ronaldo ne libère tout un stade.