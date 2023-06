Espagne: Gavi réagit aux insultes du public lors des célébrations de la Ligue des nations

Gavi (18 ans), milieu de terrain de l’Espagne et de Barcelone, a réagi aux sifflets et insultes lancés contre par des fans madrilènes lors des célébrations du titre en Ligue des nations, lundi.

Rien ne semble perturber Gavi (18 ans). Pas même les huées et insultes de nombreux supporters espagnols après un sacre de l’Espagne. Le milieu de terrain du FC Barcelone a été pris pour cible par des fans à Madrid, lundi lors des célébrations du titre en Ligue des nations la veille. Des sifflets et des "Puta Barça" ont fusé en nombre de la foule pour conspuer son appartenance au club catalan, rival honni du Real. Mais cela n’a pas trop ému Gavi.

"Que chacun pense et fasse ce qu'il veut, je suis serein"

Honoré dans sa ville natale de Palacios y Villafranca (Andalousie) en compagnie de Fabian Ruiz et Jesus Navasce jeudi, l’international espagnol (21 sélections, 3 buts) a assuré ne pas s’émouvoir de cet accueil hostile.

"Que chacun pense et fasse ce qu'il veut, je suis serein, a-t-il lancé. Je suis très calme et ma famille le sait. La vérité est qu'ils m'ont beaucoup soutenu, eux et l'équipe. Je leur en suis très reconnaissant."

Le comportement du public espagnol avec Gavi avait indigné la presse espagnole dont les journaux pro-Real. As avait dénoncé "le chant méprisant du public", quand Marca avait qualifié ces chantsde "malheureux". Face aux sifflets, Gavi avait dû interrompre son discours avant que le public ne recouvre finalement les huées par des applaudissements.

Croatie-Espagne : que vaut cette Roja de Luis de la Fuente ? Enfin le trophée de la consécration pour la Croatie ? – 18/06 8:36

L’Espagne a remporté la Ligue des nations en s’imposant face à la Croatie (0-0, 5 t.a.b. 4) en finale dimanche. Le premier titre pour la Roja depuis l’Euro 2012 qui avait conclu un incroyable triptyque de victoires avec l’Euro 2008, puis la Coupe du monde 2010. L’Espagne succède au Portugal (2019) et à la France (2021) au palmarès de la Ligue des nations.