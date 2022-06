Ligue des nations: l’Ukraine émue par le geste de l’Irlande pour ses réfugiés

L’Irlande avait invité 3.500 réfugiés ukrainiens à assister au match de Ligue des Nations entre les deux équipes, mercredi. Et cela a beaucoup ému le sélectionneur et les joueurs, vainqueurs 1-0.

Viktor Tsygankov a remis un peu de baume au coeur de l'Ukraine en inscrivant le but victorieux face à l'Irlande (1-0) en Ligue des nations B, mercredi à Dublin, trois jours après l'échec en barrage pour le Mondial. Après avoir éliminé l'Ecosse, les Ukrainiens se sont inclinés (1-0) dimanche au pays de Galles et ne disputeront pas la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Le milieu de terrain du Dynamo Kiev a marqué le seul but du match au début de la seconde période (48e) pour son équipe presque entièrement modifiée, avec dix changements par rapport à la courte défaite à Cardiff dimanche. Après l’immense déception de l’échec dans la course au Mondial, ce court succès a permis d’offrir un peu de bonheur aux nombreux supporters ukrainiens présents dans les travées de l’Aviva Stadium. La Fédération irlandaise avait distribué 3.500 billets aux réfugiés ukrainiens pour assister à la rencontre.

"Vous avez accueilli nos femmes et nos enfants qui risquaient leur vie en Ukraine"

"C'est une période très difficile, a déclaré, ému, Oleksandr Petrakov, sélectionneur de l’Ukraine. Les Ukrainiens qui sont venus nous voir jouer en Irlande ont été acceptés grâce à l'incroyable hospitalité du peuple irlandais. Vous avez accueilli nos femmes et nos enfants qui risquaient leur vie en Ukraine. Je tiens à remercier toute l'île. Ces Ukrainiens dans la tribune voulaient juste voir un peu de positivité de la part de l'équipe mais ils ont vraiment envie de rentrer chez eux en Ukraine. Nous les avons rendus un peu plus heureux ce soir. C'est la plus grande réussite à mon avis."

Petrakov avait admis que l'impact émotionnel et physique des événements de Cardiff combiné à la guerre en cours en Ukraine avait causé des ravages sur ses joueurs. "Dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat, de l'attitude et de la performance. C'est une chose très positive pour l'équipe, surtout après un résultat aussi amer au Pays-de-Galles. Nous tournons la page et nous attendons avec impatience notre avenir", a souligné le sélectionneur.