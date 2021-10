France-Espagne: Griezmann fête sa 100e sélection

Antoine Griezmann, titulaire ce dimanche soir pour la finale de Ligue des nations entre la France et l'Espagne à Milan, atteint désormais la barre des 100 sélections chez les Bleus. Ils sont huit joueurs avant lui à avoir franchi ce cap symbolique.

A 30 ans, Antoine Griezmann est centenaire. Car sa titularisation avec l'équipe de France ce dimanche, pour la finale de Ligue des nations contre l'Espagne à Milan, permet à l'attaquant de l'Atlético de Madrid d'atteindre les 100 sélections avec les Bleus. Un cap symbolique qu'ils sont désormais neuf joueurs à avoir atteint, dans l'histoire de l'équipe de France.

Deschamps salue sa longévité

Lilian Thuram reste le plus capé de l'histoire, avec 142 sélections au compteur. Mais Hugo Lloris est tout proche, avec un 134e match disputé ce dimanche. Autant dire que le record pourrait tomber... avant même la Coupe du monde 2022 au Qatar. Suivent Thierry Henry (123 sélections), Marcel Desailly (116 matchs joués), Olivier Giroud (110), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) et Didier Deschamps (103). Antoine Griezmann, qui a marqué 41 buts sous le maillot tricolore, n'est donc plus qu'à trois rencontres de son sélectionneur actuel.

En conférence de presse de veille de match samedi, l'ancien entraîneur de l'OM saluait la longévité de son joueur, malgré les critiques autour de ses performances (surtout en club) ces derniers mois. "La longévité, et ce n'est pas que de jouer des matchs, a souligé Didier Deschamps. Regardez son efficacité, à travers les buts qu'il fait marquer et les buts qu'il a marqués. Il a eu le bonheur de ne pas avoir eu de soucis physiques, j'espère que ça continuera. Depuis qu'il est arrivé, depuis l'Euro 2016, c'est un joueur ultra performant." Souhaitons pour les Bleus que ce ne soit pas fini.