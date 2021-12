Ligue des nations: tous les groupes, avec un tirage terrible pour l'Italie

Le menu de la Ligue des nations 2022-2023 a été révélé à l’issue d’un tirage sort à Nyon, en Suisse, ce jeudi. Voici le détail des groupes, dont celui de la France.

Robert Pires a livré son verdict. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France faisait partie des joueurs invités au tirage au sort des groupes de la Ligue des Nations 2022-2023, qui se tenait ce jeudi à Nyon, au siège de l’UEFA, en Suisse. C’est donc lui qui a placé la France dans le groupe 1 de la Ligue A, avec l’Autriche, la Croatie et le Danemark.

Un groupe de la mort pour l'Italie

Comparé aux autres choix possibles, les Bleus s’en sortent plutôt bien. Le groupe 3, notamment, fait figure de groupe de la mort, en réunissant l’Italie, vainqueur du dernier Euro, l’Angleterre, perdant malheureux en finale, l’Allemagne et la Hongrie. Avec l’Espagne, le Portugal, la Suisse et la République tchèque, le groupe 2 paraît également plus corsé.

Pour toutes les nations participant à la compétition, le calendrier sera serré. Elles devront d’abord disputer leurs quatre premières rencontres de la phase de groupes en très peu de temps, au moins de juin 2022, avant de la boucler avec les deux dernières journées, en septembre. Les phases finales n’auront lieu qu’en juin 2023. La France voudra forcément y défendre son titre, après sa victoire renversante face à l’Espagne (2-1) en octobre passé.

Le tirage complet :

Ligue A :

Groupe A1: Autriche, Croatie, Danemark, France

Groupe A2: République Tchèque, Suisse, Portugal, Espagne

Groupe A3: Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie

Groupe A4: Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Belgique

Ligue B :

Groupe B1: Arménie, République d'Irlande, Ecosse, Ukraine

Groupe B2: Albanie, Israël, Russie, Islande

Groupe B3: Monténégro, Roumanie, Finlande, Bosnie-Herzégovine

Groupe B4: Slovénie, Serbie, Norvège, Suède

Ligue C :

Groupe C1: Iles Féroé, Luxembourg, Lituanie, Turquie

Groupe C2: Grèce, Kosovo, Chypre ou Estonie, Irlande du Nord

Groupe C3: Biélorussie, Azerbaïdjan, Slovaquie, Kazakhstan ou Moldavie

Groupe C4: Macédoine, Géorgie, Gibraltar, Bulgarie

Ligue D :

Groupe D1: Lettonie, Andorre, Kazakhstan ou Moldavie, Liechtenstein

Groupe D2: Saint-Marin, Chypre ou Estonie, Malte