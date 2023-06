"Ils acceptent plus la défaite", Bale prévient Messi sur l'état d'esprit de la MLS

Joueur du Los Angeles FC avant de raccrocher les crampons, Gareth Bale a pu s'imprégner de l'expérience footballistique outre-Atlantique. Le Gallois a ainsi expliqué à Lionel Messi ce à quoi il doit s'attendre, à l'Inter Miami.

Avant de prendre sa retraite à l'âge de 33 ans, Gareth Bale est parti voir ce qui se faisait en matière de football sur le contient américain. Avec sa franchise du Los Angeles FC, le Gallois a remporté la finale de la MLS Cup 2022 (grâce à une égalisation de sa part à la... 120e+8 pour arracher la séance de tirs au but), clôturant son exercice à treize matchs et trois buts.

De sa propre expérience, Bale a donc témoigné de l'atmosphère plus détendue aux Etats-Unis par rapport aux championnats européens. "C'est beaucoup plus tranquille ici. Si vous perdiez au Real Madrid, c'était la fin du monde. Vous étiez crucifié. Vous vous sentiez déprimé. Vous rentriez chez vous contratrié. Ici, ils acceptent plus la défaite", a remarqué le meilleur buteur de la sélection galloise auprès de la chaîne britannique BT Sport. "Il n'y a pas de conséquences, vous ne pouvez pas être relégué. Lorsque vous perdez un match, vous passez directement au suivant. Là-bas, ils savent perdre mais ils célèbrent chaque victoire comme s'ils avaient remporté le championnat. Il (Messi) appréciera certainement", a estimé l'ancien joueur de Tottenham.

Avant l'arrivée de Messi, Miami dernier de sa conférence

À la manière de la NBA en basket, la MLS est un championnat fermé divisé en deux conférences : quinze franchises à l'Est, quatorze à l'Ouest. Les meilleures équipes de chaque conférence à l'issue de la saison régulière se qualifient pour les playoffs, ceux-ci désignant un vainqueur dans chaque conférence, lesquels s'affrontent dans la grande finale. Si le Los Angeles Galaxy est la franchise la plus titrée (5), le LAFC, voisin, est donc le champion en titre et actuel leader de la conférence Ouest. À l'Est, le FC Cincinnati domine assez largement, tandis que l'Inter Miami, en attendant Lionel Messi, est... dernier.