Inter Miami: Martino attend Messi avec impatience

Fraichement nommé sur le banc de l’Inter Miami Gerardo "Tata" Martino met déjà la pression sur ses nouveaux joueurs, englués à la dernière place de la conférence Est de la MLS. L’Argentin attend avec impatience Lionel Messi, qu’il a connu au Barça.

Lionel Messi (36 ans) retrouvera un entraîneur qu’il connaît bien à son retour de vacances. Comme pressenti, Gerardo "Tata" Martino a été nommé sur le banc de l’Inter Miami, jeudi quelques semaines après l’éviction de Phil Neville. Et l’Argentin, qui a entraîné Messi au FC Barcelone (2013-2014), lance la mission commando auprès de de la franchise floridienne, englué à la dernière place de la conférence Est après sept défaites consécutives.

"Les nouveaux joueurs qui vont arriver sont vraiment très importants"

"J'ai pensé que c'était un projet intéressant à mener et nous y sommes", a-t-il déclaré dans une interview donnée au site du club avant de détailler ses attentes. "Pouvoir monter une équipe compétitive, qui sait comment elle doit jouer, à laquelle les gens s’identifient. On prend l’équipe en milieu de saison - peut-être même un peu après la moitié de la saison - et même si jouer notre rôle prendra un certain temps, je pense que nous allons y parvenir parce que nous savons où nous nous trouvons. La MLS n'est pas une ligue que nous ne connaissons pas."

Martino, libre depuis son éviction de la sélection mexicaine après le Mondial 2022, avait découvert la MLS avec Atlanta United (2017-2018). L’ancien sélectionneur du Paraguay (2007-2011) et de l’Argentine (2014-2016) attend que ses joueurs le "rassasient", moment atteint quand l’équipe "joue comme elle s'entraîne", ajoute-t-il. "On joue comme on s’entraîne, poursuit-il. Ensuite, le résultat est bon ou pas, mais il y a une satisfaction importante chez l'entraîneur quand tout ce sur quoi on travaille pendant la semaine, ce qui afflue en permanence dans le groupe de joueurs se reflète le jour du match."

Martino a conclu cet entretien en confiant une certaine impatience de pouvoir compter sur ses recrues dont Lionel Messi, dont il ne cite pas le nom. "Aujourd'hui, c'est une équipe qui est très en difficulté au classement, très décimée par les blessures, par les joueurs qui sont en équipe nationale mais qui a des attentes vis-à-vis des nouveaux joueurs qui vont arriver, qui sont vraiment très importants, conclut-il. En plus de notre place privilégiée atteinte en Coupe (demi-finale de la Coupe MLS), cela permettra aux joueurs d’envisager une fin d'année plus conforme à ce que l'on attend de ce club, d’un point de vue émotionnel."