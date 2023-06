Allemagne: polémique autour du numéro 1 porté par ter Stegen en sélection

Titulaire lors des deux derniers matchs de l’Allemagne, Marc-André ter Stegen profite de l’absence de Manuel Neuer, toujours convalescent après son accident de ski. Et le gardien du FC Barcelone affichait ostensiblement le numéro 1, ce qui serait une provocation pour son concurrent.

La sélection allemande est décidément en pleine crise. À un an de l’Euro 2024 à domicile, la Mannschaft présente des résultats inquiétants, avec notamment un match nul et deux revers sur les trois dernières rencontres disputées en juin. Mais selon Bild, une polémique aurait aussi éclaté en interne entre les gardiens de but.

Blessé et absent des terrains depuis sa fracture du tibia en décembre dernier, dans la foulée de l’élimination de son équipe dès le premier tour de la Coupe du monde, Manuel Neuer a été remplacé dans le but par Marc-André ter Stegen face à la Pologne (0-1) et la Colombie (0-2). Deux matchs au cours desquels ce dernier s’est présenté floqué du numéro 1 dans le dos, mais également et surtout sur ses gants et ses chaussures.

"Pour le moment, je suis le numéro un et j'ai l'ambition de le rester"

Le quotidien allemand estime qu’il s’agit d’une provocation contre le gardien du Bayern Munich, puisqu’il n’avait pas un tel équipement lorsqu’il portait le numéro 22. D’autant que ter Stegen déclarait dans les colonnes du Süddeutsche Zeitung vouloir conserver ce statut. "Pour le moment, je suis le numéro un et j'ai l'ambition de le rester", lançait-il la semaine dernière.

Manuel Neuer aurait pour ambition de revenir à temps pour la reprise de l’entraînement en Bavière, le 13 juillet. Le prochain rassemblement est prévu début septembre avec des matchs amicaux face au Japon (09/09 à 20h45) et contre les Bleus (12/09 à 21h). Si la prestation collective sera observée, il faudra donc aussi jeter un oeil sur le gardien allemand et sa tenue.