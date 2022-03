Coupe du monde 2022: "Il n'est plus lui-même", Donnarumma encore taclé par la presse italienne

Le portier italien Gianluigi Donnarumma n'est pas parvenu à garder ses buts inviolés, jeudi soir face à la Macédoine du Nord (1-0) en demi-finale des barrages du Mondial 2022. Il n'en fallait pas plus pour voir la presse italienne tacler le gardien du PSG.

Un naufrage. "Un cauchemar" même, pour reprendre les termes de Marco Verratti. Jeudi soir à Palerme, l'Italie a subi un improbable revers face à la Macédoine du Nord en demi-finales des barrages du Mondial 2022 (0-1). Les champions d'Europe ne verront pas le Qatar l'hiver prochain. De quoi ternir un peu plus le mois de mars des deux représentants du PSG, à savoir Verratti, donc, et Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma appelé à se "réveiller"

Et si le premier est globalement épargné par la presse italienne vendredi, considéré comme l'un des rares à avoir évoluer à son niveau, ce n'est pas le cas du portier parisien. Ou du moins pas partout. Absolument pas inquiété de la partie au vu de la domination outrageuse de la Squadra Azzurra, "Gigi" n'a en revanche rien pu faire sur la lourde frappe à ras de terre d'Aleksandar Trajkovski dans les arrêts de jeu, qui est venue faire trembler son petit filet.

"Pendant 85 minutes, il a applaudi à distance ses coéquipiers car le ballon voyageait loin de sa surface. Mais lorsqu'il a dû s'employer sur un tir anguleux de Trajkovski sorti de nulle part, il n'avait pas encore terminé son rôdage", écrit placidement Sky Sport.

On retrouve peu ou prou la même critique du côté de la Gazzetta dello sport, qui lui a attribué la note de 4,5 : "un match à négocier que des passes en retrait, jamais inquiété par le pressing macédonien. Jusqu'à ce tir de loin. C'est malheureux mais un but comme celui-ci ne peut pas être encaissé." Le quotidien italien va même plus loin en poursuivant : "Donnarumma n'est plus lui-même (...) Il restera titulaire s'il redevient Donnarumma." La Repubblica, de son côté, se montre plus tranchante : "Distrait. La malédiction continue. 4." Difficile toutefois de l'accabler sur ce seul but encaissé par l'Italie.

Ebranlés et chahutés par le public du Parc après l’élimination face au Real, Verratti et Donnarumma risquent de traverser des prochains mois très difficiles. Les neufs derniers matchs de Ligue 1 promettent d’être très longs pour les deux joueurs du PSG.