Mercato: Lewandowski, arrivée de Mazraoui… les annonces fortes du Bayern

Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, annonce l’arrivée du latéral droit de l’Ajax Noussair Mazaroui. Il assure qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Robert Lewandowski et confirme des négociations pour un autre ajacide, Ryan Gravenberch.

Les joueurs du Bayern Munich sont en vacances depuis une semaine, ce qui est loin d’être le cas de leurs dirigeants. En coulisses, la préparation du mercato bat son plein à quelques jours de son ouverture. Et cela semble agité aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, comme l’a souligné son directeur sportif Hasan Salihamidzic au micro de Sport1.

C'est fait pour Mazraoui, qui attend Gravenberch

"L’affaire est conclue" confirme-t-il d’abord au sujet de l’arrivée de Noussair Mazraoui, latéral droit de l’Ajax Amsterdam convoité par le FC Barcelone. La signature devrait être officialisée dans les prochains jours alors que le joueur aurait déjà passé sa visite médicale et signé son contrat dans la foulée. Il pourrait être accompagné en Bavière de son coéquipier Ryan Gravenberch, milieu de terrain de 19 ans. "Les discussions avancent bien", concède le dirigeant munichois.

Concernant l’un des dossiers chauds de l’été, Salihamidzic préfère rester ferme sur son avant-centre polonais, annoncé sur le départ. "Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il le remplira, assure-t-il. Nous ne discuterons pas des affaires internes, des offres, etc... Il a encore un an de contrat. Nous avons eu une conversation avec son agent et avons dit très clairement que nous imaginons l'avenir avec lui".

"Lewandowski a un agent qui lui a fait tourner la tête"

Avant de s’en prendre à l’agent du joueur, Pini Zahavi. "Nous avons fait une offre avec une somme et une durée très claires. Je suis surpris que l'agent dise le contraire publiquement. Robert Lewandowski a un agent qui lui a fait tourner la tête - il lui a fait tourner la tête toute l'année. Ce n'est pas correct." Enfin, Salihamdizic boucle sa revue d’effectif en évoquant Manuel Neuer, également en fin de contrat au terme de la prochaine saison et en se montrant "optimiste" pour une prolongation qui serait "en bonne voie".