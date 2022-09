Mexique: annoncé blessé par erreur, Dani Alves reprend de volée son propre club

Les Pumas ont annoncé ce jeudi la blessure au ligament du genou droit de Dani Alves, qui a démenti sur ses réseaux sociaux, invitant son club à "porter malheur à quelqu’un d’autre". L'équipe mexicaine s’est ensuite excusée pour cette erreur.

"Allez porter malheur à un autre". Par une série de tweets, Dani Alves dément une blessure au genou annoncée par son équipe des Pumas ce jeudi soir, à quelques semaines de la Coupe du monde. Le club mexicain avait déclaré que son joueur ne serait pas disponible pour le prochain match en raison "d'une blessure au ligament collatéral médial de son genou droit, qui est toujours en cours d'évaluation par l'équipe médicale du club."

Aucun risque pris, à moins de deux mois du Mondial

Une information largement reprise par les médias brésiliens et mexicains et aussitôt contredite par le latéral lui-même. "À l'entraînement, à la veille du voyage, mon ami Diogo m'a percuté, rappelle-t-il à plusieurs reprises, relayé par Felleger. Par mesure de précaution, nous avons décidé de ne pas nous déplacer jusqu'au dernier match car il n'y a plus rien en jeu. Nous n'avons pas de grand objectif pour lequel nous battre. En fin de compte, nous avons pris la décision de ne pas voyager. Mais... Dieu merci, tout va bien, tout est calme". Avant la dernière journée, les Pumas sont effectivement d’ores et déjà assurés de ne pas participer aux barrages pour la phase finale du tournoi d’ouverture du championnat du Mexique.

Sur son compte Twitter, le joueur de 39 ans a répondu aux médias, visiblement pas au courant de l’annonce de son club: "Allez porter malheur à un autre pour l'amour de Dieu". Touché par un coup de pied, sa participation pour la Coupe du monde, qui serait sa quatrième, n’est pas remise en question comme le confirme ESPN. Le capitaine de la Seleçao a porté le maillot du Brésil à 124 reprises mais n’a pas été appelé lors du dernier rassemblement, jugé à cours de forme.

Le mea culpa des Pumas

Plus tard, les Pumas se sont excusés de cette bourde dans un communiqué. "Pour clarifier le malentendu sur la blessure de notre joueur Dani Alves, le club informe: le joueur a reçu un coup au genou à la fin de l'entraînement et par précaution n'a pas voyagé pour affronter le FC Juarez. La blessure nécessite un traitement de base et du repos. En raison d'un manque de communication et du déplacement de l'équipe à Ciudad Juarez, de mauvaises informations ont été publiées. Pour cette erreur, nous présentons nos excuses à Dani Alves."