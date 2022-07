National 1: rétrogradé en N2, le FC Sète poursuit son combat et va saisir le CNOSF

Rétrogradé en National 2 par la DNCG, le FC Sète va envoyer un recours au CNOSF d’ici 48 heures dans l’espoir d’inverser cette décision, indique Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport et conseiller du club héraultais.

Le FC Sète ne veut pas lâcher le morceau. Alors que la DNCG a confirmé, le 12 juillet dernier, la décision de rétrograder administrativement le club héraultais en National 2, Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport et conseiller du dernier 14e de National 1, informe qu’un recours va être envoyé au CNOSF ce mardi ou mercredi.

"On va aller jusqu’au bout pour réussir à démontrer qu’on ne mérite pas autant de sévérité. La masse salariale a été dépassée, donc évidemment il peut y avoir une sanction de la DNCG. Et encore, ce ne sont pas les nouveaux dirigeants qui ont fauté. Le FC Sète peut être sanctionné à cause de la gestion bordélique des derniers mois, ok. Mais de là à être rétrogradé… Non, je pense que c’est trop sévère. Tout le monde peut se tromper, on espère que ce sera rectifié dans peu de temps", explique Rolland Courbis, qui rappelle que le FC Sète "n’a jamais été dans un risque de faillite".

"Ce n’est pas parce qu’on est un petit club qu’on mérite un aussi gros coup de pied aux fesses"

En cas d’avis positif du CNOSF, le FC Sète devra ensuite obtenir l’avis favorable du Comex de la FFF, dans un processus qui n’est pas sans rappeler celui que sont en train de vivre les Girondins de Bordeaux. "Il faut comparer ce qui est comparable, précise le consultant de RMC Sport. Les Girondins, c’est une affaire d’état, une affaire nationale. Mais ce n’est pas parce qu’on est un petit club qu’on mérite un aussi gros coup de pied aux fesses."

Preuve que les dirigeants sétois sont bien décidés à évoluer en National 1, ils ont d’ores et déjà construit leur effectif pour être compétitif au troisième échelon. "Sur le plan sportif, le groupe est prêt. Il a été construit pour évoluer en National 1. Cet effectif sera le même si on est en National 2", détaille Rolland Courbis.

Dimanche, l’ancien coach de l’OM et de Bordeaux avait désigné les anciens dirigeants sétois comme autres responsables de cette rétrogradation: "Il n’y a pas besoin d’être Sherlock Holmes pour avoir compris dans le dossier que les anciens dirigeants ont miné le projet."

En attendant un passage devant le CNOSF, Bastia-Borgo a été repêché en National 1, alors que le championnat débute dans moins d'un mois.